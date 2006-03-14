به گزارش خبرگزاري "مهر"، بهروز افخمي در مورد آماده‌سازي فيلم جديد خود "ته دنيا" گفت: "متاسفانه مقداري از نگاتيوهاي فيلم كه در كشور فرانسه فيلمبرداري شده بود و حدود بيست درصد از كل فيلم را شامل مي‌شود، از ميان رفته و براي تكميل و آماده سازي نهايي فيلم بايد اين صحنه‌ها را دوباره فيلمبرداري كنيم."

سازنده "عروس" در ادامه افزود: "به همين منظور قصد داريم بعد از آماده شدن شرايط در اوايل سال جديد به فرانسه برويم و صحنه‌هاي باقيمانده را نيز فيلمبرداري كنيم."

افخمي درباره پروژه بزرگ "فرزند صبح" هم گفت: "با مهيا شدن شرايط در سال آينده فيلمبرداري مجموعه "فرزند صبح" در لوكيشن شهريار به پايان مي‌رسد. زمان فيلمبرداري صحنه هاي باقيمانده در اواسط تابستان است و دوران ميانسالي امام (ره) با بازي جمشيد هاشم‌پور به تصوير درخواهد آمد."

سازنده "روز شيطان" در مورد كارهاي جديدش در عرصه فيلمسازي گفت: "در به در دنبال يك فيلمنامه جذاب هستم كه همخوان با معيارهايم باشد تا ساخت آن را شروع كنم."

داستان فيلم "ته دنيا" درباره خبرنگار جواني است كه در جشنواره كن فرانسه حضور دارد و براي پيدا كردن محل اقامت با يك پيرزن آشنا مي شود. در "ته دنيا" بازيگراني نظير بهرام رادان و نوئل گيشار بازي دارند.