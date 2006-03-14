۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۷

امروز و در برلين صورت مي گيرد:

ايران، اتحاديه اروپا و خاورميانه محور گفتگوهاي مركل و شيراك

"آنجلا مركل" نخستين بار پس از تكيه زدن بر مسند صدارت اعظمي در ديدار امروز خود در برلين با رئيس جمهور و نخست وزير فرانسه پيرامون مسائل مختلف بين المللي گفتگو مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ، مركل صدراعظم آلمان در ديدار امروز خود با " ژاك شيراك " رئيس جمهوري و " دومينيك دوويلپن " نخست وزير فرانسه در برلين در نظر دارد درباره مسائلي مانند سياست هاي اتحاديه اروپا در خصوص تامين منابع انرژي ، چگونگي فعاليت و همكاري در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) ، موضوع هسته اي ايران و اوضاع خاورميانه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

صدراعظم آلمان و رئيس جمهوري فرانسه پيش از اين بر حل ديپلماتيك پرونده هسته اي ايران تاكيد كرده اند .

رهبران دو كشور آلمان و فرانسه همچنين در آستانه نشست 23 و 24 ماه مارس اعضاي اتحاديه اروپا در بروكسل قصد دارد محورهاي كاري در اين اتحاديه را مورد بررسي قرار دهند .

مركل و شيراك پيش از اين در يك ديدار غير رسمي در ورساي در نزديكي پاريس به گفتگو نشستند. 

