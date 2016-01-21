هوای امروز تهران ناسالم برای گروه های حساس است

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز ٩٤/١۱/۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است.
محمد رستگاری با اعلام این که شاخص کیفی هوای تهران در این بازه زمانی ۱۰۶ بوده است گفت: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک(۵۳)، ازن پاک(۲۸)، دی اکسید نیتروژن پاک (۸۶)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم(۶۳) و ذرات معلق با قطر کمتر از ٢/٥ میکرون ناسالم برای گروههای حساس(١۰۶) بوده است.
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