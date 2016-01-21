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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

هوای امروز تهران ناسالم برای گروه های حساس است

هوای امروز تهران ناسالم برای گروه های حساس است

بر اساس شاخص های کنترل کیفیت هوا، هوای امروز تهران ناسالم برای گروه های حساس است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز ٩٤/١۱/۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است.

محمد رستگاری با اعلام این که شاخص کیفی هوای تهران در این بازه زمانی ۱۰۶ بوده است گفت: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک(۵۳)، ازن پاک(۲۸)، دی اکسید نیتروژن پاک (۸۶)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم(۶۳) و ذرات معلق با قطر کمتر از ٢/٥ میکرون ناسالم برای گروههای حساس(١۰۶) بوده است.

کد مطلب 3030190
مسعود بربر

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