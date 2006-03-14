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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۳۸

قائم مقام كشتيراني هرمزگان در گفت و گو با "مهر" خبر داد:

آغاز مراحل مونتاژ دو نفتكش 35 هزار تني در ايران

آغاز مراحل مونتاژ دو نفتكش 35 هزار تني در ايران

قائم مقام كشتيراني هرمزگان اعلام كرد: همزمان با به انداختن نخستين كشتي اقيانوس پيماي ساخت داخل، دو نفتكش 35 هزار تني مونتاژ شده و بزودي به آب انداخته مي شود.

حسين حسن وند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" ، گفت: تنها 10 درصد قطعات نخستين كشتي اقيانوس ايران-اراك از داخل تامين شده و براي دو نفتكش اين ميزان به 20 درصد افزايش مي يابد.

مدير بخش قطعات و ماشين آلات كشتي هاي در دست ساخت در مجتمع كشتي سازي فراساحل هم در گفت وگو با"مهر" گفت: تاكنون مبلغي در حدود  8 ميليون دلار براي دو نفتكش هزينه شده است.

سلمان زردي افزود: پيش بيني مي شود تا پايان اين پروژه براي هر كدام از اين نفتكش ها 40 ميليون دلار اختصاص يابد.

وي ادامه داد: 50 درصد قطعات اين دو نفتكش از شركت‌هاي قطعه سازي خارجي دريافت شده است.

زردي خاطرنشان كرد: نزديك به 10 شركت پيمانكاري در ساخت 4 كشتي كانيتنر بر و دو نفتكش همكاري دارند و قطعات  اين كشتي ها از 300 كارخانه داخلي و خارجي تامين مي شود.

کد مطلب 303020

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