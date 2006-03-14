آغاز مراحل مونتاژ دو نفتكش 35 هزار تني در ايران

حسين حسن وند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" ، گفت: تنها 10 درصد قطعات نخستين كشتي اقيانوس ايران-اراك از داخل تامين شده و براي دو نفتكش اين ميزان به 20 درصد افزايش مي يابد.

مدير بخش قطعات و ماشين آلات كشتي هاي در دست ساخت در مجتمع كشتي سازي فراساحل هم در گفت وگو با"مهر" گفت: تاكنون مبلغي در حدود 8 ميليون دلار براي دو نفتكش هزينه شده است.

سلمان زردي افزود: پيش بيني مي شود تا پايان اين پروژه براي هر كدام از اين نفتكش ها 40 ميليون دلار اختصاص يابد.

وي ادامه داد: 50 درصد قطعات اين دو نفتكش از شركت‌هاي قطعه سازي خارجي دريافت شده است.

زردي خاطرنشان كرد: نزديك به 10 شركت پيمانكاري در ساخت 4 كشتي كانيتنر بر و دو نفتكش همكاري دارند و قطعات اين كشتي ها از 300 كارخانه داخلي و خارجي تامين مي شود.