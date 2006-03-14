تيم ملي تكواندو با كدام تركيب به مسابقات آسيايي مي رود/ تقسيم نيروها در دو رويداد

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي قهرماني آسيا اوايل ارديبهشت ماه در بانكوك تايلند برگزارخواهد شد . به فاصله اندكي از اين رقابتها، مسابقات قهرماني دانشجويان جهان در اسپانيا و شهر والنسيا برگزار مي شود كه حضور مرتضي كريمي به عنوان سرمربي در تيم اعزامي به تايلند، يعني آنكه تيم ملي دانشجويان با هدايت حسن ذوالقدر به اسپانيا سفر مي كند . البته ذكراين نكته هم ضروري است كه احتمال آنكه ذوالقدراين مسئوليت را قبول نكند زياد است، تكواندو در سال 85 كار خود را با قدرت آغازخواهد كرد.

همين انگيزه باعث شده تا تيم ملي با بهترين تركيب راهي مسابقات قهرماني آسيا شود. از طرف ديگر مرتضي كريمي كه در مسابقات كشورهاي اسلامي توفيق چنداني نداشت حال از تمام تجربه خود براي موفقيت اين تيم و اثبات شايستگي ها بهره خواهد برد.

اما در طول روزهاي اخير گمانه زني هاي متعددي در مورد تركيب احتمالي تيم اعزامي به تايلند صورت گرفته است . وجه تشابه اين گمانه زني ها عدم حضور نماينده وزن دوم ايران است .

بهزاد خداداد قصد دارد در مسابقات دانشجويان مدال نقره، سال قبل را به طلا تبديل كند و ساير مدعيان هم چندان مطمئن نشان ندادند . از سوي ديگر كره جنوبي ، چين تايپه و اردن در اين وزن نفرات زبده اي دارند كه احتمال كسب مدال را تا حدي كاهش مي دهد.

از بين 7 وزن ديگر نيز شانس وزن هشتم براي حذف شدن بيشتر است چرا كه نوايي قطعا نفر ثابت تيم دانشجويان است و 2 مدعي ديگر اين وزن نه در ليگ و نه درجام فجرچهره قابل قبولي به نمايش گذاشتند.

ازسوي ديگرهمان كره اي كه درتهران طلاي جام فجررا به خانه برد راهي بانكوك مي شود و اين يعني ازدست دادن مدال. درمورد 6 وزن باقيمانده نيزبايد گفت، فيض الله نفجم با آمادگي خوب خود همچنان نفر اصلي تيم ملي اوزان اول است، در اين وزن به احتمال فراوان مجيد سجادي راهي مسابقات دانشجويان مي شود.

دروزن سوم هم معتمد به دليل دانشجو بودن، شانس حضور درمسابقات قهرماني آسيا را به محمدرضا مهديزاده خواهد داد. در وزن چهارم نيزهمين شرايط حاكم است يعني نصرآزاداني در تركيب دانشجويان قرارمي گيرد و غلامزاده به بانكوك سفرمي كند.

در وزن پنجم هادي ساعي براي تكميل و بهترين افتخارات خود راهي مسابقات آسيايي مي شود . تيم دانشجويان به احتمال فراوان ازحضورمهدي بي باك در اين وزن سود مي برد . در وزن ششم علي تاجيك به والينسا مي رود و كورش رجلي پاداش سيرصعودي وكسب طلاي جام فجر را با حضور در مسابقات قهرماني آسيا خواهد گرفت و اين شانس را دارد كه يك مدال آسيايي را كسب كند در وزن هفتم يوسف كرمي راهي مسابقات قهرماني آسيا مي شود و حامد خمسه نفر اصلي براي تيم منتخب دانشجويان خواهد بود.