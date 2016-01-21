به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، عزیز فیلی ضمن انتقاد از حجم مطالعات انجام شده فاقد ضمانت اجرایی در حوزه های مختلف توسعه روستایی اظهار داشت: سند توسعه روستایی استان مركزی آرمان گرایانه تدوین شده و با منابع مالی موجود همخوانی ندارد و نیاز است كه با تجمیع اهداف و توجه به نیازهای منطقه ای روستاهای استان، این سند بازنگری و به صورت واقع گرایانه تدوین گردد.

وی افزود: اهداف پیش بینی شده در سند توسعه روستایی استان مرکزی در برنامه ششم توسعه 67 مورد است که بدون شک و با توجه با محدودیت منابع مالی دستیابی به همه این اهداف در مدت پنج سال غیرممکن است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مرکزی ضمن تاكید بر شكست برنامه های آرمانی بیان کرد: به جای تدوین حجم زیادی از اهداف دست نیافتنی، مسئولان مربوطه باید با مطالعه و شناخت دقیق از ظرفیت های روستاهای نقاط مختلف استان مرکزی، اهداف این سند را با اولویت بندی و حداکثر تا 10 مورد کاهش داده و همه تلاش خود را برای رسیدن به این اهداف به کار بگیرند.

وی عنوان کرد: آحاد مردم عملکرد دستگاه های اجرایی را زیر نظر دارند بنابراین باید اهداف اسناد توسعه به صورتی تنظیم شود که در پایان برنامه ششم توسعه، اهداف مربوطه تحقق یابد زیرا عملکرد موفق دستگاه های اجرایی ضمن ارتقای سطح توسعه و عمران، امید و انگیزه را در جامعه گسترش می دهد.

فیلی، کمبود آب در روستاهای استان مركزی را مهمترین مشکل جامعه روستایی استان عنوان کرد و گفت: چنانچه دستگاه های مربوطه همه تلاش خود را در برنامه ششم توسعه در راستای حل این مشکل متمرکز کنند بسیار به جا و پسندیده است چرا که بیکاری و مهاجرت جوانان روستا به دلیل نبود آب کافی برای تداوم فعالیت های کشاورزی است و حل این مشکل، نقش به سزایی در توسعه همه جانبه روستاهای استان خواهد داشت.

گفتنی است ازدیاد اهداف سند توسعه روستایی استان مرکزی و نامتوازن بودن آن با منابع مالی استان موجب شد كه دستور بازنگری این طرح از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مركزی صادر شود.