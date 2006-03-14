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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

با تصويب نمايندگان؛

بدهي اتحاديه هاي فرش دستباف تا 10 سال به صورت اقساط پرداخت مي شود

با تصويب نمايندگان مجلس، بدهي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون تا 10 سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانك هاي عامل پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه هاي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند الحاقي به تبصره 19 كه با پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مطرح شد مقرر شد، بدهي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تاخير تاديه پيشين محسوب شده از زمان اولين قرارداد فيمابين بدهكاران فوق و بانك تا 10سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانك هاي عامل پرداخت خواهد شد.

در ضمن سودها و كارمزدهاي متعلقه بخشوده شده به عنوان يارانه سود بانكي به سقف بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اضافه مي شود.

کد مطلب 303022

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