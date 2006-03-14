بدهي اتحاديه هاي فرش دستباف تا 10 سال به صورت اقساط پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه هاي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند الحاقي به تبصره 19 كه با پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مطرح شد مقرر شد، بدهي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تاخير تاديه پيشين محسوب شده از زمان اولين قرارداد فيمابين بدهكاران فوق و بانك تا 10سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانك هاي عامل پرداخت خواهد شد.

در ضمن سودها و كارمزدهاي متعلقه بخشوده شده به عنوان يارانه سود بانكي به سقف بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اضافه مي شود.