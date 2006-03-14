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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۸

رقابت هاي جودوي نيروهاي مسلح با قهرماني نيروي زميني به پايان رسيد

رقابت هاي جودوي نيروهاي مسلح با قهرماني نيروي زميني به پايان رسيد

رقابتهاي جودوي قهرماني نيروهاي مسلح كه با حضور 10 تيم از ارگانهاي مختلف آغاز شده بود، با قهرماني تيم نيروي زميني ارتش خاتمه يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها با شركت 10 تيم منتخب ازارتش، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و بسيج مستضعفين به مناسبت گراميداشت ياد وخاطره سرداران شهيداحمد كاظمي ، سيف الله و يدالله صبوردرمحل باشگاه سربازانجام شد كه نيروي زميني با كسب 4 طلا، 2 نقره و يك برنزعنوان قهرماني را كسب كرد. دانشگاه افسري امام علي(ع) و منتخب نيروي انتظامي نيزمقام هاي دوم و سوم را كسب كردند.

تيم منتخب جودوي نيروهاي مسلح مهرماه سال آينده درمسابقات ارتش هاي جهان شركت مي كند و انگيزه حضوردراين تيم باعث شد اكثرتيم ها و نفرات با آمدگي كامل به اين رقابت ها بيايند كه همين عامل سطح كمي و كيفي مسابقات را به ميزان قابل توجهي افزايش داده بود .

درپايان هم امين جمشيدي، مهدي باغچقي، مهدي سعادتي، مصطفي آهن فروش و مجيد بهاروندي ازنزاجا، محمد جعفرانصاري از دانشگاه افسري و سيدرضازاده از نيروي مقاومت بسيج دراوزان مختلف صاحب مدال طلا شدند.

 

کد مطلب 303023

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