رقابت هاي جودوي نيروهاي مسلح با قهرماني نيروي زميني به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها با شركت 10 تيم منتخب ازارتش، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و بسيج مستضعفين به مناسبت گراميداشت ياد وخاطره سرداران شهيداحمد كاظمي ، سيف الله و يدالله صبوردرمحل باشگاه سربازانجام شد كه نيروي زميني با كسب 4 طلا، 2 نقره و يك برنزعنوان قهرماني را كسب كرد. دانشگاه افسري امام علي(ع) و منتخب نيروي انتظامي نيزمقام هاي دوم و سوم را كسب كردند.

تيم منتخب جودوي نيروهاي مسلح مهرماه سال آينده درمسابقات ارتش هاي جهان شركت مي كند و انگيزه حضوردراين تيم باعث شد اكثرتيم ها و نفرات با آمدگي كامل به اين رقابت ها بيايند كه همين عامل سطح كمي و كيفي مسابقات را به ميزان قابل توجهي افزايش داده بود .

درپايان هم امين جمشيدي، مهدي باغچقي، مهدي سعادتي، مصطفي آهن فروش و مجيد بهاروندي ازنزاجا، محمد جعفرانصاري از دانشگاه افسري و سيدرضازاده از نيروي مقاومت بسيج دراوزان مختلف صاحب مدال طلا شدند.