۱۲ طرح صنعتی و معدنی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی اشراقی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای پیش بینی شده دهه فجر سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۲ طرح صنعتی و معدنی در ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مناطق مخلف استان افتتاح میشود.
اشراقی ادامه داد: این پروژهها شامل شرکت سیمان طبس، بتن سبک شرکت صنعتی معدنی کانسرام، واحد تولید اسکلت فلزی و سوله علی هاشمی، معدن بنتونیت بغداده، معدن آهک هامنو، معدن کرومیت توتک است.
وی کائولن منطقه کم زاغ، معدن زغال سنگ صفار، معدن مرمر نیزار کانسار، زغاسنگ چاه رخنه، زون پنج و شش معدن زغالسنگ پروده یک و زون چهار معدن زغالسنگ پروده چهار را از دیگر پروژههای افتتاحی این سازمان دانست.
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: برای راه اندازی طرحهای مذکور هفتصد هزار و ۱۶ میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیش از ۴۴۲ به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه ۱۱۵ نفر در بخش صنعت و ۳۲۷ نفر در بخش معدن اشتغال ایجاد میکند، اظهار کرد: این پروژهها در شهرستانهای طبس، سربیشه، سرایان و بیرجند افتتاح میشوند.
اشراقی افتتاح واحد تولیدی کانسرام و سیمان طبس، افتتاح معدن مرر نیزار کانسار، افتتاح واحد تولیدی سازمان امنیتپرداز کیش، افتتاح واحد تولیدی پرلیت منبسط شده، افتتاح واحد تولیدی اسکلت فلزی، افتتاح واحد تولیدی تیرچه و بلوک محمد خسروی و افتتاح واحد شرکت خاوران پلاست بشرویه را از دیگر پروژههای صنعتی و معدنی قابل افتتاح ذکر کرد.
وی برگزاری مسابقه فجر، ایجاد نمایشگاه پوستر انقلاب، تهیه بسته فرهنگی و ارسال پیامکهای ایام تحت عنوان «پیامک انقلاب» را از دیگر برنامههای پیش بینی شده دهه فجر دانست و افزود: دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری جشن مطلع فجر، برگزاری کارگاه آموزش خانواده، برگزاری همایش اصناف و بازاریان و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامههای پیش بینی شده است.
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