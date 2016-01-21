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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶

صبح امروز؛

خرازی‌ازمرکزتحقیقات‌علوم اعصاب کرمان بازدید کرد

خرازی‌ازمرکزتحقیقات‌علوم اعصاب کرمان بازدید کرد

کرمان - دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوریی ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی صبح پنجشنبه در سفر یک روزه خود به استان کرمان از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

عباس پرداختی  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این بازدید راه اندازی رسمی مرکز تحقیقات بین المللی علوم اعصاب شناختی است.

وی از همکاری این مرکز با موسسات پژوهشی و برخی دانشگاه ها در استرالیا، ژاپن و برزیل خبر داد و افزود: این مرکز بر  روی برخی اختلالات روانشناختی و بیماری های سیستم اعصاب مرکزی از جمله بیماری پارکینسون مطالعات را انجام می دهد.

پرداختی یادآور شد: مرکز تحقیقات بین المللی علوم اعصاب شناختی شامل ۱۰ آزمایشگاه اصلی در زیرمجموعه مرکز تحقیقات علوم اعصاب و پنج آزمایشگاه است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: در حال حاضر در این مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی بر روی جونده ها و میمون انجام می شود که قفس های نگهداری میمون ها و برخی از تجیهزات مرکز اهدایی موسسه ریکن ژاپن است.

پرداختی گفت: درمان در حال حاضر بر روی حیوانات انجام می شود و زمانی که اثربخشی آزمایشات به اثبات برسد در بیمارستان ها درمان بر روی انسان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3030258

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