به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی صبح پنجشنبه در سفر یک روزه خود به استان کرمان از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

عباس پرداختی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این بازدید راه اندازی رسمی مرکز تحقیقات بین المللی علوم اعصاب شناختی است.

وی از همکاری این مرکز با موسسات پژوهشی و برخی دانشگاه ها در استرالیا، ژاپن و برزیل خبر داد و افزود: این مرکز بر روی برخی اختلالات روانشناختی و بیماری های سیستم اعصاب مرکزی از جمله بیماری پارکینسون مطالعات را انجام می دهد.

پرداختی یادآور شد: مرکز تحقیقات بین المللی علوم اعصاب شناختی شامل ۱۰ آزمایشگاه اصلی در زیرمجموعه مرکز تحقیقات علوم اعصاب و پنج آزمایشگاه است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: در حال حاضر در این مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی بر روی جونده ها و میمون انجام می شود که قفس های نگهداری میمون ها و برخی از تجیهزات مرکز اهدایی موسسه ریکن ژاپن است.

پرداختی گفت: درمان در حال حاضر بر روی حیوانات انجام می شود و زمانی که اثربخشی آزمایشات به اثبات برسد در بیمارستان ها درمان بر روی انسان صورت خواهد گرفت.