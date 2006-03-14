جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي تا پنج درصد مجاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور با بازگشت به لايحه دولت در بندهايي از تبصره 20 مقرر شد، اعتبار برنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي حداكثر تا 10 درصد اعتبار سال 1385 از محل كاهش اعتبارات سال 1385 ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

طرح هاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل، از 10 درصد فراتر نرود در قالب سقف اعتبار كل برنامه قابل افزايش مي باشد.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي حداكثر تا پنج درصد بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.

بر اساس بند ج تبصره 20 افزايش اعتبارات سال 1385 هر يك از رديف هاي متفرقه حداكثر تا ده درصد از محل كاهش اعتبارات سال 1385 ساير دريف ههاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد.

همچنين بر اساس بند (ه ) تبصره 20 اجازه داده شد اعتبار مندرج در رديف 503784 قسمت چهارم اين قانون بر اساس جدول شماره (12) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا بر اساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك در اختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد. پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه تحت عنوان طرح هاي ملي استاني شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه مستثني مي باشند.

اعتبار طرح هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح هاي پيش گفته ممنوع مي باشد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تخصيص اعتبار طرح هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقيما به دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه معين استان ها ابلاغ خواهد نمود.