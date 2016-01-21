برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بورس کالا و نحوه معاملات در جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کارگاه آموزشی آشنایی با بورس کالا، نحوه معاملات، روش های تأمین مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی و مزایای حضور در بورس کالای ایران در جلفا برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه آموزشی در راستای راه اندازی بورس کالا در منطقه آزاد ارس و جهت آشنایی و آموزش مدیران عامل و کارشناسان شرکت های فعال در منطقه و نیز دانشجویان و فعالان اقتصادی علاقمند با مباحث بورس کالا برگزار می شود.

نصیری گفت: در این کارگاه یک روزه مباحثی همچون تاریخچه بورس کالا، آشنایی با انواع معاملات و بازارها و تابلوها در بورس، نحوه پذیرش و عرضه کالا در بورس کالا، نحوه خرید و برنامه های بورس کالای ایران برای آینده شامل راه اندازی معاملات صندوق های کالایی، معاملات گواهی سپرده کالایی، معاملات گواهی سرمایه گذاری، معاملات قرادادهای اختیار معامله و معاملات اوراق خرید دین ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این کارگاه آموزشی با مشارکت تالار اختصاصی بورس کالای ایران – تبریز و سازمان منطقه آزاد ارس در روز یکشنبه ۵ بهمن امسال ساعت ۹:۳۰ صبح در محل سالن همایش دانشگاه پیام نور واحد جلفا برگزار و مباحث آموزشی توسط جواد فلاح رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران ارائه خواهد شد.

مدیر فرهنگی آموزشی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به حضور و سخنرانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و چند تن از مدیران کل استان در این کارگاه آموزشی یادآور شد: هفته گذشته نیز دوره آموزشی «مشتری مداری» در ارس برگزار شد و بازاریان با شیوه ها و اصول ارتباط و خدمات دهی به مشتری و مدیریت رفتار و مشتری مداری آشنا شدند.