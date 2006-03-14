۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۹

بهار گل به سر روزگار مي ريزد / ادبيات و پيام شكفتن - 7

شعر قديم پديده هاي هستي را به خالق هستي نسبت مي داد / ذائقه ادبي مخاطب امروز با مخاطب گذشته متفاوت است

رضا اسماعيلي - شاعر معاصر گفت : با بررسي ادبيات گذشته در مي يابيم كه شاعران بزرگ در ديوان اشعارشان فصلي را به بهاريه اختصاص داده اند كه در بردارنده اشعار بهاري اين شاعران است ، اما در شعر معاصر خبري از اشعار بهاري نيست .

اين شاعر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب  مهر، با بيان اين مطلب افزود : در بهاريه هاي شاعران قديم ، ذكر و نام  حضرت حق مشهود و ملموس بود و به اين بهانه سعي مي كردند كه رنگ و بوي توحيدي به اين بهاريه ها بزنند ، اما در شعر شاعر امروز كمتر اشعاري را مختص بهار و بهاريه مي بينيم .

رضا اسماعيلي خاطرنشان كرد : امروزه ديدگاهي كه شعرمعاصر ما به بهار و نو شدن طبيعت دارد ، كمي متفاوت با ديدگاه هاي گذشته است ، گذشتگان سعي مي كردند كه آيات و پديده هاي هستي را به نوعي به خالق هستي نسبت دهند و جلوه هاي ادبي را در اشعارش منعكس كنند .

نويسنده كتاب " رفتارشناسي ادبي " ادامه داد :  در اشعار امروز ، متاسفانه اين ارتباط ضعيف تر شده و شاعران سعي مي كنند توصيف بهار و نوزايي طبيعت را از منظر ديگري نگاه كنند و اين تفاوتي است كه در ادبيات گذشته و امروز مشهود است .

اين شاعرمعاصر تصريح كرد :  ذائقه ادبي هر نسل و عصري متفاوت است ، مثلا در زمان " حافظ " و " سعدي "  اصولا مردم با استعاره و ايهام و با صنايع لفظي و معنوي شعرا به توصيف بهار و طبيعت مي رفتند ، اما امروزه از آن صنايع هم  فاصله  گرفته ايم .

به گفته وي ، انسان معاصر به علت مسائل جديدي كه پيش رو داشته است ،  ذائقه ادبي متفاوتي با گذشته دارد  و در نتيجه به بياني ملموس و محسوس تر و دور از پيرايه هاي ادبي به توصيف بهار و طبيعت مي نشيند .

رضا اسماعيلي در پايان گفت وگو با  مهر، اظهار داشت :  به همين دليل است كه شاعران امروز سعي مي كنند  از بيان فاخر و آميخته با پيرايه هاي ادبي فاصله گرفته و با زباني نرم تر و لطيف تر و عيني تر به توصيف بهار و طبيعت بنشيند ،  زيرا ذائقه انسان معاصر امروزي اقتضاء مي كند كه با اين زبان با  وي  سخن گفته شود .

