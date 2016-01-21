مردم ایران عاشق شهادت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر ۹۴ شهید گمنام در جمع خبرنگاران تاکید کرد: این حضور پیام همیشگی شهدا را به ما می رساند که ما هستیم، نرفته ایم و شما هم راه ما دنبال و اهداف را تعقیب کند.

وی تاکید کرد: ادامه راه شهدا به دشمنان می فهماند که مردم همین هستند که پس از سالهای سال در تشییع استخوان شهدا این چنین حضور دارد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: این مردم عاشق شهادت هستند و دشمنان حساب کار خودشان را در برخورد با این ملت داشته باشند.

آیت الله ایمانی خطاب به مسئولین نیز یادآور شد: مسئولین باید راه شهدا را دنبال کنند و اجازه ندهند که خون پاک شهدا فراموش شود زیرا اینان فدای ارزش های الهی و اسلامی شدند.