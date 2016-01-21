  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷

با حضور مردم و مسئولان؛

کارگاه ساخت نیم ضریح حضرت زینب (س)در کرمانشاه افتتاح شد

کارگاه ساخت نیم ضریح حضرت زینب (س)در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- مراسم افتتاح رسمی کارگاه ساخت نیم ضریح خیمه گاه حضرت زینب (س) در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کارگاه ساخت نیم ضریح خیمه گاه حضرت زینب (س) و درب حرم عسکریین به سرداب مطهر پیش از ظهر امروز پنجشنبه در محل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

نیم ضریح حضرت زینب (س) که در محل کارگاه مسجد جامع شهر کرمانشاه ساخته شده از امروز کار قلم زنی و طلا کاری آن آغاز خواهد شد.

 

پروژه نیم‌ ضریح خیمه حضرت زینب (س) با هنرمندی قلم‌ زنان اصفهانی و کرمانشاهی تکمیل خواهد شد.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از خانواده شهدای مدافع حرم و نیز دست اندرکاران پذیرایی از زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه تجلیل شد.

 

کد مطلب 3030285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها