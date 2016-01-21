کارگاه ساخت نیم ضریح حضرت زینب (س)در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کارگاه ساخت نیم ضریح خیمه گاه حضرت زینب (س) و درب حرم عسکریین به سرداب مطهر پیش از ظهر امروز پنجشنبه در محل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

نیم ضریح حضرت زینب (س) که در محل کارگاه مسجد جامع شهر کرمانشاه ساخته شده از امروز کار قلم زنی و طلا کاری آن آغاز خواهد شد.

پروژه نیم‌ ضریح خیمه حضرت زینب (س) با هنرمندی قلم‌ زنان اصفهانی و کرمانشاهی تکمیل خواهد شد.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از خانواده شهدای مدافع حرم و نیز دست اندرکاران پذیرایی از زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه تجلیل شد.