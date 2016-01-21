انتخابات الکترونیک از نظر دولت قابل اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر امروز در حاشیه همایش استانداران و فرمانداران در وزارت کشور با اشاره به تعیین نرم افزار و سختافزار انتخابات الکترونیک از سوی دو مرجع کارشناسی که مأمور بررسی این موضوع بودهاند، گفت: علاوه بر این دو مرجع، یک مرجع کارشناسی دیگر هم نتیجه بررسیهای خود را به طور مستقیم به شورای نگهبان ارائه داده و ما نیز تأییدیه دو مرجع را به این شورا ارسال کردهایم.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۸۶ وزارت کشور موظف است که کلیه فناوریهای روز را با هماهنگی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به کار بگیرد که برگزاری انتخابات الکترونیک نیز در همین راستا است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه منتظر اعلام نظر کتبی و رسمی شورای نگهبان نسبت به نتیجههای ارائه شده هستیم، خاطرنشان کرد: در انتخابات دوره نهم مجلس نیز در ۳.۵ درصد حوزهها رأیگیری به صورت الکترونیک انجام شد که شورای نگهبان هم نرمافزار و سختافزار و هم فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک و هم منتخبان این حوزهها را تایید کرد؛ در حال حاضر ما فقط میخواهیم این ۳.۵ درصد را به ۲۰ درصد ارتقا دهیم.
مقیمی همچنین تصریح کرد: از نظر ما انتخابات الکترونیک قابلیت برگزاری دارد و طی ۳ تا ۴ روز آینده نیز برخی ملزومات انتخابات الکترونیک به استانها ارسال میشود، اما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم، چون آنها باید فرآیند انتخابات را تأیید کنند.
وی همچنین درباره میزان تخلفات انتخاباتی گزارش شده تا این لحظه گفت: تخلف انتخاباتی به معنای اینکه برای کسی تبلیغ یا علیه کسی تبلیغ شود، نداشتهایم و تنها چند مورد گزارش شده است که به موضوع دعوت مردم به مشارکت حداکثری مربوط میشود و تخلف نبوده است.
نظر شما