ناكامي آمريكا در كسب حمايت روسيه و چين از بيانيه پيشنهادي براي تعليق برنامه غني سازي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، آنها به هرحال اين مسئله را مطرح كردند تا قطعنامه اي را در شوراي امنيت 15 عضوي سازمان ملل به راي بگذارند.

حوادث روز گذشته نشان داد كه مذاكرات پشت درهاي بسته آمريكا با هم پيمانان اروپايي آن در نيويورك با چين و روسيه براي به دست آوردن يك توافق ناكام مانده است. اعمال فشار براي كسب راي بدون چنين توافقي ، خطر ايجاد يك شكاف را در بين اعضاي شوراي امنيت در پي دارد.

ديپلماتهاي اروپايي گفتند كه ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي اميدوارند كه با مشاركت ديگر اعضاي اين شورا بتوانند فشار ديپلماتيك را بر مسكو و پكن افزايش دهند.

يك ديپلمات در شوراي امنيت گفت كه فرانسه و انگليس كه رهبران حامي اين بيانيه پيشنهادي هستند، برنامه ريزي كرده اند تا همه اعضاي اين شورا عصرسه شنبه دردفتر نمايندگي فرانسه در سازمان ملل نشستي را ترتيب دهند.

در اين رابطه اعلام شده كه آنها اركان بيانيه پيشنهادي شوراي امنيت را ارائه خواهند داد كه در اين بيانيه از ايران خواسته خواهد شد تا غني سازي اورانيوم خود را به تعويق بيندازد و با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند.