  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي خبر دادند:

ناكامي آمريكا در كسب حمايت روسيه و چين از بيانيه پيشنهادي براي تعليق برنامه غني سازي ايران

ناكامي آمريكا در كسب حمايت روسيه و چين از بيانيه پيشنهادي براي تعليق برنامه غني سازي ايران

ديپلمات ها اعلام كردند كه آمريكا، فرانسه و انگليس روز گذشته نتوانستند حمايت چين و روسيه را در مورد بيانيه پيشنهادي كه ايران را تحت فشار قرار مي دهد تا تلاشهاي غني سازي خود را به تعليق درآورد، به دست آورند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، آنها به هرحال اين مسئله را مطرح كردند تا قطعنامه اي را در شوراي امنيت 15 عضوي سازمان ملل به راي بگذارند.

حوادث روز گذشته نشان داد كه مذاكرات پشت درهاي بسته آمريكا با هم پيمانان اروپايي آن در نيويورك با چين و روسيه براي به دست آوردن يك توافق ناكام مانده است. اعمال فشار براي كسب راي بدون چنين توافقي ، خطر ايجاد يك شكاف را در بين اعضاي شوراي امنيت در پي دارد.

ديپلماتهاي اروپايي گفتند كه ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي اميدوارند كه با مشاركت ديگر اعضاي اين شورا بتوانند فشار ديپلماتيك را بر مسكو و پكن افزايش دهند.

يك ديپلمات در شوراي امنيت گفت كه فرانسه و انگليس كه رهبران حامي اين بيانيه پيشنهادي هستند، برنامه ريزي كرده اند تا همه اعضاي اين شورا عصرسه شنبه دردفتر نمايندگي فرانسه در سازمان ملل نشستي را ترتيب دهند.

در اين رابطه اعلام شده كه آنها اركان بيانيه پيشنهادي شوراي امنيت را ارائه خواهند داد كه در اين بيانيه از ايران خواسته خواهد شد تا غني سازي اورانيوم خود را به تعويق بيندازد و با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند.

کد مطلب 303030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها