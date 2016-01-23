احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تعداد مجوزهای سقط جنین صادر شده در ۹ ماه ابتدای امسال، ۱۱۴ مورد بوده است، گفت: تعداد مجوزهای صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۹۶ مورد بوده است.

وی با بان اینکه میزان صدور مجوز سقط جنین ۱۸ درصد افزایش داشته است، گفت: در ۹ ماه ابتدای امسال ۵۴۳ نفر معاینه روانپزشکی نیز در پزشکی قانونی استان همدان انجام شده است.

صالح بیان کرد: از این تعداد ۳۳۳ نفر مرد و ۲۱۰ نفر زن بودند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۶۴۰ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان بابیان اینکه در سال گذشته ۲۷۵ نفر زن و ۳۶۵ نفر مرد تحت معاینه روان پزشکی قرار گرفته بودند، بیان کرد: معاینات روانپزشکی در استان همدان ۱۵ درصد کاهش داشته است.