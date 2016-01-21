اصغر پرتوی ظهر پنجشنبه در حاشیه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه احداث این سد به خبرنگار مهر گفت: از صندوق توسعه ملی بهمنظور مهار آبهای مرزی اعتبار مناسبی اختصاص یافته است.
وی افزود: دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بهمنظور اجرای سیستمهای نوین آبیاری در پایاب خداآفرین اختصاص یافته و این سد میتواند یکمیلیون و ۴۰۰ تن به محصولات کشاورزی اضافه کند.
به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان سد خداآفرین ۶۲ هزار هکتار از اراضی شمال استان را در بر میگیرد و یکی از پروژههای عظیم در کشاورزی استان و حتی کشور است.
پرتوی در پاسخ به این سؤال که برای ممانعت از خام فروشی محصولات کشاورزی با افزایش تولید چه تدابیری اندیشیده شده، متذکر شد: ما در نظر داریم در مجاورت سد کارخانههای صنایع تکمیلی را راهاندازی کنیم.
وی بابیان اینکه راهاندازی مجتمعهای دامپروری، گلخانهای و ترابری نیز پیشبینی شده است، تصریح کرد: علاوه بر این توسعه صادرات محصولات کشاورزی را پیشبینی کردیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان معتقد است بخش عمدهای از تولیدات در سایه این پروژه میتواند به کشورهای آسیای میانه صادر شود و در این راستا بهمنظور ممانعت از خام فروشی ضروری است صنایع تبدیلی توسعه یابد.
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