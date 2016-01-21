سالن ورزشی و مسجد پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی و مسجد پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ظهر پنج شنبه با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حاشیه افتتاح این دو پروژه اظهار داشت: سالن ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع احداث شده است.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی این سالن ورزشی از سال ۸۸ آغاز شده که طی دو سال گذشته روند اجرایی شدن آن شتاب گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این پروژه ورزشی شامل سه سالن ورزشی و یک سالن چند منظوره است.

بنابر این گزارش، مسجد پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز به طور همزمان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.