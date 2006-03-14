به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس اعلام كرد در پي ورود غير مجاز يكي از اعضاي كاروان راهيان نور اعزامي از مشهد مقدس به داخل ميدان مين منطقه عمومي طلائيه و جمع آوري مين به جاي مانده از دوران دفاع مقدس ، متأسفانه صبح ديروز يكي از دانشجويان به نام «حمزه طاهري» بر اثر دستكاري مين و انفجار ناشي از آن از ناحيه دو دست و سينه دچار آسيب ديدگي جدي شد كه معالجات به عمل آمده مؤثر واقع نشد و نامبرده بر اثر شدت جراحات وارده فوت كرد.

بر اساس اين گزارش روابط عمومي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس ضمن هشدار به كليه مسئولين كاروان هاي راهيان نور و عموم زائرين عزيزي كه جهت بهره مندي از فضاي معنوي جبهه هاي هشت سال دفاع مقدس به اين مناطق عزيمت مي كنند، در خواست نمود، ضمن مراقبت و هوشياري و مراعات دستور العمل ها و هشدارهاي ايمني از ورود به مناطق ممنوعه و يا دستكاري اشياي انفجاري به شدت خودداري نمايند.

