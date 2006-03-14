تراكم ترافيك تهران 23 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعلام كرد: با استناد به آمار و اطلاعات موجود در سيستم ثبت وقايع مركز نظارت و كنترل ترافيك شهرداري تهران ، نقاط درگير ترافيك سنگين از 451 مورد در نيمه نخست اسفند ماه سال گذشته ، با 105 واقعه كاهش به 346 مورد در مدت مشابه در سال جاري تنزل يافته است.

مدير مركز نظارت و كنترل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به افزايش روزانه 1200 دستگاه خودرو و در مجموع ورود 438 هزار دستگاه خودروي جديد ظرف مدت تنها يك سال به شبكه معابر پايتخت ، اظهار داشت: اين آمار به تنهايي گوياي وضعيت بحراني ترافيك تهران است.

مهندس حسين رضا شهيدزاده با تاكيد بر دشواري كنترل ترافيك به دليل حجم خودورهاي ورودي ، تصريح كرد: بدون ترديد بهبود 28/23 درصدي ترافيك تهران در نقاط متراكم شهر درپرتراكم ترين ماه سال ، به برنامه ريزي گسترده ، اقدامات وسيع و فعاليت شبانه روزي نيازمند است.

بنابراين گزارش بر اساس تصاوير تلويزيوني ثبت شده از طريق دوربين هاي نظارت تصويري ، در چنين ايامي در سال گذشته بسياري از خيابانها به ويژه در محدوده مركزي شهر قفل شده بود، در صورتي ك در حال حاضر حتي مناطق مركزي پايتخت نيز از ترافيك نسبتا روان و قابل قبولي برخوردار است.

افزايش ساعات كار فروشگاه ها و مراكز تجاري تا پاسي از نيمه شب و به تبع آن اضافه شدن ظرفيت و ساعات كار ناوگان اتوبوسراني ، شبكه تاكسيراني و شعبات پيك بادپا ، از جمله تدابير و تمهيداتي به شمار مي آيند كه از سوي ميدريت شهري در جهت بهبود نسبي ترافيك تهران در پر ترافيك ترين ايام سال به اجرا در آمده است.