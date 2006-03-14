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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

/ طي نيمه اول اسفند ماه جاري /

تراكم ترافيك تهران 23 درصد كاهش يافت

تراكم ترافيك تهران 23 درصد كاهش يافت

تراكم ترافيك تهران به رغم افزايش حدود نيم ميليون دستگاه خودرو جديد در طول يك سال گذشته ، طي نيمه اول اسفند ماه جاري در مقايسه مدت مشابه سال قبل 23 درصد كاهش يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعلام كرد: با استناد به آمار و اطلاعات موجود در سيستم ثبت وقايع مركز نظارت و كنترل ترافيك شهرداري تهران ، نقاط درگير ترافيك سنگين از 451 مورد در نيمه نخست اسفند ماه سال گذشته ، با 105 واقعه كاهش به 346 مورد در مدت  مشابه در سال جاري تنزل يافته است.

مدير مركز نظارت و كنترل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به افزايش روزانه 1200 دستگاه خودرو و در مجموع ورود 438 هزار دستگاه خودروي جديد ظرف مدت تنها يك سال به شبكه معابر پايتخت ، اظهار داشت:  اين آمار به تنهايي گوياي وضعيت بحراني ترافيك تهران است.

مهندس حسين رضا شهيدزاده با تاكيد بر دشواري كنترل ترافيك به دليل حجم خودورهاي ورودي ، تصريح كرد: بدون ترديد بهبود 28/23 درصدي ترافيك تهران در نقاط متراكم شهر درپرتراكم ترين ماه سال ، به برنامه ريزي گسترده ، اقدامات وسيع و فعاليت شبانه روزي نيازمند است.

بنابراين گزارش بر اساس تصاوير تلويزيوني ثبت شده از طريق دوربين هاي نظارت تصويري ، در چنين ايامي در سال گذشته بسياري از خيابانها به ويژه در محدوده مركزي شهر قفل شده بود، در صورتي ك در حال حاضر حتي مناطق مركزي پايتخت نيز از ترافيك نسبتا روان و قابل قبولي برخوردار است.

افزايش ساعات كار فروشگاه ها و مراكز تجاري تا پاسي از نيمه شب و به تبع آن اضافه شدن ظرفيت و ساعات كار ناوگان اتوبوسراني ، شبكه تاكسيراني و شعبات پيك بادپا ، از جمله تدابير و تمهيداتي به شمار مي آيند كه از سوي ميدريت شهري در جهت بهبود نسبي ترافيك تهران در پر ترافيك ترين ايام سال به اجرا در آمده است.

کد مطلب 303035

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