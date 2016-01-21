پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش باران وبرف در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از روز شنبه هفته آینده وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی افزود: بارش برف و باران از روز یک شنبه تا روز دوشنبه هفته جاری در پی فعال شدن این سامانه بارشی برای استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

مهرداد قطره ادامه داد: شدت این سامانه بارشی در روز یک شنبه هفته آینده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون سرد ترین نقطه اين استان کوهرنگ با دمای منفی هشت درجه سانتیگراد است.

وی ادامه داد: گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری نيز مالخلیفه شهرستان لردگان با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد است.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: حدالقل دمای شهرکرد به عنوان مرکز استان، منفی شش درجه سانتی گرد و حداکثر دمای این شهر ۱۲ درجه سانتی گراد است.