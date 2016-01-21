به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که ظهر پنج شنبه به پایان رسید نماینده البرز با ترکیبی از بازیکنان حاضر در لیگ برتر کشور و جوانان خود با هدایت ابراهیم سوری در این دوره از مسابقات حاضر شده بود.

مهدی عسگری، مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز در حاشیه این رقابت ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۱۲ تیم برتر نیروهای مسلح کشور در مجموعه ورزشی میلاد نور تهران برگزار شد.

عسگری در ادامه افزود: تیم مقاومت البرز در دیدار نهایی مقابل مقاومت قم به برتری ۲ بریک رسید و به عنوان نخست این رقابت ها دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم فوتسال نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سوم دست یافت.

عسگری تصریح کرد: احکام و جوایز تیم های برتراین رقابت ها در حضور سردار باران چشمه رییس تربیت بدنی نیروهای مسلح، سردار آجرلو رییس تربیت بدنی سپاه پاسداران، حجت الاسلام علیپور مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و سردار استاد حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز اهدا شد.