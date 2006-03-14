ارزيابي مستمري از برنامه آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي وجود ندارد / ظرفيت رشته هاي پزشكي غير واقعي افزايش يافته است

دكتر "حسين كبير اناركي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در زمينه وضعيت آموزش باليني كارورزان و دستياران در بيمارستان هاي آموزشي افزود: اگر سيستم آموزشي به طور دائم و بدون وقفه ارزيابي مي شد و نسبت به جايگاه تعريف شده خود استانداردي را در نظر مي گرفت، مي توانستيم آموزش پزشكي را ارتقاء دهيم.

وي بحث آموزش پزشكي و كيفيت آن را تابع مولفه هاي متعددي دانست كه بايد بر اساس مستندات بتوان اين كيفيت را ارزشيابي كرد.

افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي به طور غير واقعي، ايجاد دانشگاه هاي علوم پزشكي بدون برنامه ريزي مناسب و وجود برنامه آموزشي جديدي مشكل نظام آموزش پزشكي است

مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به تاريخچه تغييرات نظام آموزش پزشكي در كشور گفت: پس از وقوع انقلاب فرهنگي قرار بر اين شد كه برنامه هاي آموزشي بازنگري شده و با نيازهاي كشور متناسب شود. كميته هاي مورد نظر تشكيل شد و برنامه ها تغيير كرد اما انتظار اين بود كه اين برنامه مورد سنجش قرار گيرد و "درون داد" به معني دانشجو، عضو هيئت علمي، منابع علمي و امكانات و "برون داد" به عنوان برنامه آموزشي به طور دقيق محاسبه شود.

افزايش غيرواقعي ظرفيت هاي پزشكي

وي اضافه كرد: در همين زمان برنامه آموزشي به دانشگاه ها ابلاغ شد، ظرفيت رشته هاي پزشكي به طور غير واقعي افزايش يافت، دانشگاه هاي علوم پزشكي بدون برنامه ريزي مناسب گسترش يافت و برنامه آموزشي جديدي كه در هيچ يك از دانشكده هاي علوم پزشكي جهان انجام نشده بود، به عنوان برنامه مصوب در دانشگاه ها به اجرا درآمد و اين آموزش با نيروي انساني انجام شد كه آموزش و تدريس را به طور استاندارد نگذارنده بود.

كبير اناركي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر سيستم ستادي وزارتخانه نيز از وزارت بهداري سابق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغيير يافته بود و جديد بود.

وي جمعيت زياد دانشجويان را موثر بر كيفيت پزشكي ذكر كرد و گفت: در برنامه آموزشي جديدي كه پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه ها ابلاغ شده بود، سه مرحله علوم پايه، فيزيوپاتولوژي و انترني (كارورزي) در برنامه گنجانده شده بود. در مرحله فيزيوپاتولوژي به مدت يك سال بايد ارتباطي ميان علوم پايه و موضوعات باليني برقرار شود.

مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران اظهار داشت: اين برنامه توسط متخصصين برنامه ريزي شده بود اما دانشگاه هاي بزرگ مدرس مورد نياز براي ارائه فيزيوپاتولوژي نداشتند و همين امر موجب شد تا اين ارتباط مناسب برقرار نشود. در مورد دانشگاه هاي جديدي كه در شهرستان ها آغاز به كار كرده بودند وضعيت نيز مطلوب نبود چرا كه اساتيد به صورت پروازي تأمين مي شدند.

وي افزود: به دليل ضعف دوران فيزيوپاتولوژي، دانشجوي پزشكي پس از ورود به بيمارستان، بلافاصله بر بالين بيمار حاضر مي شد و اين در حالي بود كه بيمارستان ها و اساتيد نيز آمادگي چنداني براي اين نوع آموزش نداشتند.

گرايش دانشگاه هاي بزرگ كشور به سوي تربيت متخصص و غافل شدن از آموزش پزشكي عمومي از مشكلات اين بخش است

كبيراناركي در تشريح برنامه فيزيوپاتولوژي گفت: اين برنامه بر نحوه معاينه بيمار استوار است و نوعي نشانه شناسي را به دانشجو آموزش مي دهد تا بتواند يك انسان را با همه مشخصات انساني اش معاينه كرده و اطلاعات اوليه از بيمار را كسب كند.

ادامه نقص آموزش پزشكي در دوره "پره انترني"

وي اضافه كرد: در مراحل پاياني دوره آموزش پزشكي عمومي، براي سنجيدن افراد، آزمون "پره انترني" برگزار مي شود كه متاسفانه اين آزمون نمي تواند افراد را به خوبي بسنجد و به همين دليل نقص آموزش پزشكي در دوران انترني نيز ادامه پيدا كرد.

مديركل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران در بخش ديگري از سخنان خود گرايش دانشگاه هاي بزرگ كشور به سوي تربيت متخصص را يكي از مشكلات آموزش پزشكي عمومي عنوان كرد و افزود: اين امر موجب شد تا اين دانشگاه ها از آموزش پزشكي عمومي غافل شوند و بالطبع در بيمارستان هاي آموزشي اين دانشگاه ها نيز دانشجوي پزشكي عمومي فضايي براي كسب مهارت عمومي نداشت و همه نوع موردي را نمي ديد.

نبود ارزيابي مستمر برنامه آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي

وي تصريح كرد: به دليل نبود ارزيابي مستمر از برنامه آموزشي پس از سال ها با تعداد زيادي پزشك عمومي كه با وجود همه ضعف ها فارغ التحصيل شده بودند و در عين حال كاري نيز براي آنها وجود نداشت مواجه شديم و زماني كه يك فارغ التحصيل احساس كرد ناتوانمند است، بي انگيزه شد و در اين زمان جايگاه پزشك در جامعه نيز دچار افت شد.

تشديد مدرك گرايي در جامعه و استاندارد نبودن سيستم ورود به دانشگاه ها

كبيراناركي تشديد مدرك گرايي در جامعه و استاندارد نبودن سيستم ورود به دانشگاه ها را يكي از مشكلات دوره هاي دستياري دانست و گفت: پزشكان عمومي كه مي خواستند وارد دوره هاي دستياري شوند به دليل ثابت بودن ظرفيت هاي دستياري ديگر بر اساس علاقه خود وارد دوره هاي تخصصي نمي شدند و بالطبع به يك متخصص خوب با علاقه كافي به رشته تخصصي خود دوره دستياري را نمي گذراندند.

وي اضافه كرد: دوره هاي دستياري داراي مشكلات خاصي هستند. به عنوان نمونه براي رشته بيهوشي افراد از ابتدا تنها در اين رشته مجبور به ادامه تحصيل بودند و يا در مورد تخصص زنان و زايمان پذيرش تنها منحصر به زنان بود كه البته هدف خوبي از اين كار بود اما در ادامه متاسفانه نظام سلامت در استفاده از زنان متخصص براي ارائه خدمات در مناطق محروم با مشكلات جدي مواجه شد.

تخصص زنان و زايمان پذيرش تنها منحصر به زنان شده است، هدف خوبي از اين كار دنبال مي شود اما متاسفانه نظام سلامت در استفاده از زنان متخصص براي ارائه خدمات در مناطق محروم با مشكلات جدي مواجه شده است

مديركل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران يكي ديگر از مشكلات نظام آموزشي، را تعريف نكردن ابزار تيمي در ارائه خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي در سطح جامعه ذكر كرد و ياد آور شد: زماني كه دانشجوي پزشكي تربيت مي شود كار تيمي و برخورد با ديگر گروه هاي درماني را فرا نمي گيرد. وي خاطرنشان كرد: استفاده از مديران بي تجربه در بخش هاي مهم دانشگاهي نيز بر مشكلات بخش آموزش پزشكي تأثيرات منفي داشته است چرا كه با استفاده از افراد غير متخصص مشكلات به طور كامل به سيستم ستادي وزارتخانه منعكس نشده است.

كبير اناركي اظهار داشت : بايد به اين نكته توجه داشت كه ايران در شاهراهي قرار دارد كه هر لحظه توليد علم زياد مي شود اما ما با گسترش توليد علم از آن عقب افتاده ايم و فاصله مان با اين مقوله در جهان زياد شده است.