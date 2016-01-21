آل سعود اجازه انتقال و تدفین شهدای یمن را نمی دهد/آمل میزبان شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، علامه شمس‌الدین شرف‌الدین ظهر پنجشنبه در مراسم خاکسپاری چهار شهید مقاومت مردمی یمن در آمل بابیان اینکه امروز شاهد تشییع پیکر شهدای یمنی هستیم، گفت: آل سعود اجازه نداد این عزیزان در سرزمین خود دفن شوند ولی شهدای ما مکانی بهتر از یمن پیدا کردند.

وی با اعلام اینکه ارتباط میان مازندرانی‌ها وایرانی ها با یمنی‌ها از گذشته برقرار بوده، بیان داشت: برای چهار شهید مقاومت مردمی یمن شانس بزرگی است که در جوار امام ناصر الحق آرام‌گرفته‌اند.

رئیس اتحادیه علمای یمن خاطرنشان کرد: امام ناصر الحق در همین سرزمین بوده و مردم مازندران توسط ایشان به دین اسلام روی آوردند.

علامه شمس‌الدین شرف‌الدین خاطرنشان کرد: عده‌ای از مردم مازندران نیز در یمن به شهادت رسیده و دفن شدند که این شهدا در مقبره طبری دفن شدند.

وی با اشاره به این‌که جا دارد حضرت حق را مورد شکر و سپاس گذاری قرار دهیم، بیان داشت: برادران ایران اسلامی و یمن برعلیه استکبار جهانی هم‌رزم هستند که به لطف الهی عاقبت برای مؤمنان و اهل تقوا است.

رئیس اتحادیه علمای یمن خاطرنشان کرد: جا دارد از حضور پرشور و گسترده مردم شهر آمل و همه مدیران در این تشییع پیکر باشکوه تقدیر و تشکر شایسته به عمل آید.

پیکر مطهر شهیدان محمد احمد حسین‌الفخری، شهید علی‌محمد علی‌احمدالمروانی، شهید عاطف علی حزام‌البشاول و شهید اکرم محمد محمدالغفاری با حضور مردم ولایتمدار پس از تشییع در بقعه ناصر الحق آمل تدفین شدند.

این شهیدان در نخستین روزهای تجاوز آل سعود به یمن مجروح و برای درمان به ایران منتقل‌شده بودند و براثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند و تلاش‌های مکرر برای انتقالشان به نتیجه نرسید و آل سعود با انتقال پیکرهای مطهر این شهیدان ممانعت به عمل آورد تا اینکه سرانجام با کسب اجازه از ولی امر مسلمین مقرر شد در امامزاده ناصر الحق آمل که موردعلاقه و احترام خاص اهالی یمن است، خاک‌سپاری شدند.