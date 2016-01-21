لیست ملوان با «مهرداد اولادی» و فوروارد خارجی بسته می شود

حمید استیلی با ابراز رضایت از شرایط اردوی کیش به خبرنگار مهر اظهار کرد: به مدت یک هفته به صورت صبح و بعد از ظهر با آرامش تمرین کردیم و دو بازی تدارکاتی خوب انجام داده که در این دو دیدار اکثر بازیکنان را محک زدیم ولی به دلیل نبود زمان کافی و انجام مراحل قرارداد بازیکنان جدید نتوانستیم از آنها بهره بگیریم.

وی افزود: بازیکنان جدید تیم در هفته پیش رو و در دیدارهای تدارکاتی حضور خواهند داشت.

استیلی یادآور شد: در ادامه راه سعی می کنيم به آمادگی بدنی و تاکتيکی و گروهی دست پيدا کنيم تا بتوانيم برای شروع دوباره ليگ شرایط بهتری را داشته باشیم.

سرمربی ملوان در خصوص مصدومان این اردو اظهار کرد: مازیار زارع مصدومیت حادی ندارد و پژمان نوری هم به دليل تشخیص پزشکان تیم در تهران مداوا می شود که هر دو بازیکن شنبه به تیم باز می گردند.

استیلی با بیان اینکه در هر پستی دو بازيکن داريم اظهار امیدواری کرد تا ١٣ بازی باقی مانده را به خوبی پشت سر گذاشته و نتيجه خوبی کسب کنیم.

وی در خصوص مهرداد اولادی خاطرنشان کرد: اولادی بازیکنی است که از او شناخت دارم و بازيکن من بوده و اگر شرايط جسمی او خوب باشد می تواند خيلی به ما کمک کند ولی هنوز از او تست نگرفته ايم.

سرمربی ملوان در مورد لیست مازاد تصریح کرد: فقط پویا نزهتی از ما جدا شده و طی صحبتی که با يوسف زاده انجام داديم رفتن او منتفی است.

استیلی با اشاره به بهبود شرایط جلال رافخايی گفت: امیدوارم تا در نيم فصل دوم شرايط مالی ملوان بهتر شده و بتوانیم موجب شادی مردم انزلی شويم.