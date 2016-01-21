ضبط آلبوم«جلوه ناز» آغاز شد

جبار عباسی فلاح خواننده این آلبوم درگفت و گو با مهر اظهار کرد: این آلبوم توسط گروه «هنگام» مراحل ضبط خود را در تهران طی می کند و با برنامه ریزی انجام شده سال آینده روانه بازار موسیقی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه اعضای گروه «هنگام» متشکل از هنرمندان شهر زنجان هستند، عنوان کرد: هم اکنون۵۰ درصد مراحل ضبط این آلبوم خاتمه یافته و بعد از طی این مرحله وارد مرحله پیگیری صدور مجوزها خواهیم شد.

خواننده آواز اصیل ایرانی با بیان اینکه تمرین اعضای گروه در آموزشگاه موسیقی «دل آوا» انجام می گیرد، یادآور شد: از ۳ ماه پیش مراحل تمرین و ضبط اعضای گروه با برنامه ریزی دنبال می شود.

عباسی فلاح درباره جزییات این آلبوم عنوان کرد: حسین منزوی، وحشی بافقی و اخوان شعرایی هستند که اشعار آنها برای آهنگسازی و اجرای آواز در گوشه بیات ترک و تصنیف در دستگاه های شور و چهارگاه انتخاب شده است.

وی استفاده از اشعار نو با رعایت چارچوب های موسیقی اصیل ایرانی را جزوء موارد اجرا شده در این آلبوم عنوان کرد و گفت: توانمندی اعضای گروه ۱۰ نفره «هنگام» موجب شده تا در ترکیب بندی و رنگ آمیزی اجراها شاهد فضایی نو در موسیقی باشیم.

عباسی فلاح جزو هنرمندان عرضه آواز ایرانی است که جدای از دنبال کردن آموزش آواز برای هنرجویان در زمینه انتشار آلبوم نیز سابقه داشته است.

«رسم یاری» و «حریر نگاه» جزو آلبوم های این هنرمند زنجانی با حال و هوای موسیقی اصیل ایرانی است.