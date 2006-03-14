در گفتگوي اختصاصي "مهر" با رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي : جزئيات پذيرش دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

دكتر"ناصر اقبالي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشجوي ممتاز دوره كارداني پيوسته يا نا پيوسته به دانشجويي اطلاق مي شود كه حداكثر طي چهار نيمسال تحصيلي فارغ التحصيل شود و تاپايان شهريور ماه فرم مربوطه را از طريق واحد دانشگاهي خود براي مركز آزمون دانشگاه آزاد ارسال كند.

وي تاكيد كرد: ميانگين معدل دانشجويان ممتاز نبايد از 17 كمتر باشد و بايد جز 10 درصد دانشجويان برتر بر حسب تعداد پذيرفته شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آزمون در رشته مورد نظر در سال ورود باشند.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد افزود: دانشجوي ممتاز پس از فراغت از تحصيل تنها يك سال و يك بار قادر خواهد بود درخواست پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ناپيوسته را ارايه كند. بديهي است به هر دليلي پس از گذشت يك سال از پايان تحصيل داوطلب حق استفاده از اين امتياز را نخواهد داشت.

اقبالي تصريح كرد: دانشجويان ممتاز بايد شرط تجانس مدرك تحصيلي خود را با رشته ي مورد تقاضا درنظر بگيرند لذا ادامه تحصيل فقط در رشته همنام امكان پذير خواهد بود.

وي اظهار داشت: پذيرفته شدگان براساس اين بخشنامه تنها مجاز به تحصيل در واحد دانشگاهي تعيين شده توسط مركز آزمون خواهند بود و در صورت عدم ثبت نام، پذيرش آن ها منتفي خواهد بود.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد گفت: اسامي پذيرفته شدگان در بهمن ماه سال با صدور اطلاعيه از سوي مركز آزمون دانشگاه اعلام مي شود.