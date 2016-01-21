توسعه شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیر علی پیش از ظهر پنج شنیه در دیدار با مسئولان دانشگاه فنی و حرفه ای استان با اشاره به اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت های استان در مسیر توسعه استان استفاده شود.

وی ادامه داد: هم اکنون وجود شرکت های کوچک و فعالیت آنها در استان می تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه استان و کشور ایجاد کند و اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دانشگاه ها می توانند بستر را برای گرایش جوانان به سمت راه اندازی کسب و کار های خلاقانه فراهم کنند.

وی ادامه داد: پارک های علم و فناوری نیز با ایجاد بستری مناسب جهت شکل گیری شرکت های دانش بنیان و فناور، یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد دانش بنیان هستند.

رئیس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: دانشگاه ها باید به سمتی پیش بروند که فارغ التحصیلان انها با روحیه کارآفرینی از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشند.

بستر برای تبدیل ایده جوانان به خدمت در سطح جامعه فراهم شود

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری نیزدر این نشست تاکید کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از دانشگاه های برتر است که در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت می کند.

بهروز شایق عنوان کرد: این دانشگاه ظرفیت ها و پتانسیل را در ایجاد شرکت های دانش بنیان دارد.

وی ادامه داد: باید روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشور ایجاد شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون دید اشتغالی در سطح کشور باید تغییر کند و دانشجویان باید به دنبال کارآفرینی باشند.

وی یادآور شد: جوانان کشور باید حمیات بشوند و بستر برای تبدیل ایده انها به خدمت در سطح جامعه فراهم شود.