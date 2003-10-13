يك گروه ناشناس عراق نظاميان آمريكايي را تهديد به مرگ كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، اين گروه كه نام خود را" گردان جهاد امام علي" نهاده است همچنين هشدار داد با تمام نيروهاي اشغالگر درعراق همين برخورد خواهد شد وحتي دولت هايشان درمعرض خطر وحمله آنهاقرارخواهند داشت.

اين گروه با ارسال نوار ويدئويي كه يك نسخه از آن ديشب دراخيتار" آسوشيتد پرس" قرار گرفت، كشتن تمامي اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و تمامي عراقي هايي را كه با مقامات آمريكايي همكاري مي كنند در دستور كار خود قرار داده است .

دراين نوارديده شده كه 5 مرد مسلح با پوشيدن لباسهاي رزم و به دست گرفتن اسلحه تيربار ، موشك انداز و بمب هاي دستي نيروهاي آمريكايي را تهديد مي كردند.

يكي از مبارزان با قرائت بيانيه اي تاكيد كرد اين گروه تصميم گرفته است هر سربازي كه وارد عراق مي شود خواه از هركشورعربي باشد وخواه ازكشور غيرعربي، وي را از پاي درآورد.

اين مرد مسلح گفت: گروهش به زودي عمليات نظامي خود را در كشورهايي كه قصد دارند نيرو به عراق اعزام نمايند ازجمله كشورهاي عربي و غيرعربي مجاور عراق، آغاز خواهد كرد .