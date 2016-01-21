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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

هیئت تجاری ۳ کشور CIS از توانمندی‌های اقتصادی محلات بازدید کردند

هیئت تجاری ۳ کشور CIS از توانمندی‌های اقتصادی محلات بازدید کردند

محلات- یک هیئت تجاری ۹نفره از سه کشور روسیه، قزاقستان و گرجستان از توانمندی های اقتصادی شهرستان محلات بازدید و با مسئولان وتولیدکنندگان این شهرستان در زمینه گسترش مبادلات تجاری رایزنی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه یک هیئت تجاری ۹ نفره از کشورهای روسیه، قزاقستان و گرجستان در جلسه ای که با حضور محمد رضا حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استاندار مرکزی، علی صفری، معاون جهاد کشاورزی استان مرکزی و مسئولان و فعالان اقتصادی شهرستان در فرمانداری محلات برگزار شد شرکت کردند.

در این جلسه با اشاره به پتانسیل های صنایع سنگ و گل و گیاه و ماهیان زینتی شهرستان محلات، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شهرستان به سوالات هیئت تجاری پاسخ دادند و راه های گسترش مناسبات تجاری بین استان مرکزی و کشورهای مهمان را بررسی کردند.

در ادامه این بازدید، در بعداز ظهر روز پنجشنبه این هیئت تجاری از معدن سنگ حاجی آباد، مزارع پرورش گل و گیاه و کارخانه فرآوری سنگ سنگستان محلات بازدید و سپس محلات را به قصد بازدید از دلیجان ترک کردند.

گفتنی است شهرستان محلات از ظرفیت های مناسبی در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله وجود معادن سنگ، دهکده پرورش گل و گیاهان زینتی و هم چنین پرورش ماهیان زینتی برخوردار است.

کد مطلب 3030415

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