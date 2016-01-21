کسانی بر آتش قومیت می دمند که نفعشان در اختلاف افکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار دوگنبدان با اشاره به وجود قومیتهای مختلف در شهرستان گچساران گفت: این مردم به زیبایی در کنار هم زندگی می کنند و اگر آنها که مدعی فرهیختگی هستند شر سیاست را از سر مردم کوتاه کنند، چیزی به نام قومیت در گچساران آسیب زا نیست.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: کسانی که می خواهند مسئول باشند و نفعشان در اختلاف است بر آتش قومیت می دمند اما مردم در کنار هم زندگی کرده و به فکر چیزهای که سیاسیون هستند، نیستند.

وی بیان کرد: تکثر حاکم بر گچسارن یک آسیب نیست بلکه یک مزیت برای این شهر است.

وی همچنین بر جایگزین کردن مصلحت گرایی بر منفعت گرایی در همه امور تاکید کرد و اظهار داشت: منافع انسانها بر خلاف مصالح آنها موقت اند و با هم در تضاد بوده اما مصالح اینگونه نیست و هیچگاه به مفسده تبدیل نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه نباید هدف گذاریها را براساس منفعت های زودگذر انجام داد، گفت: گاهی سرمایه مردم به نام مردم به هدر می رود و آن زمانی است که منافع مردم بر مصالح آنها ترجیح داده می شود.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: در شهرها اگر نقشه ها و طرحها بر پایه مصالح نباشد، مقطعی است و آینده ای ندارد اما وقتی یک نگاه کلان حاکم شد، ظرفیتها بهتر دیده می شود و برای جامعه خیر در برخواهد داشت.

وی بر تفکیک مصالح از منافع تاکید کرد و گفت: در این راستا ممکن است نارضایتی هایی از سوی برخی ایجاد شود اما رضایت آیندگان جای غضب و خشم را می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین شهر گچساران را یک شهر فرهنگ پذیر دانست و گفت: فعالتهای فرهنگی در این شهر به خوبی جواب می دهد.

آیت الله ملک حسینی خطاب به اعضای شورای شهر تصریح کرد: هرگز نگران کندی حرکتهای فرهنگی در شهری که بلوغ و نبوغ فرهنگی دارد نباشید.

وی افزود: این شهر ظرفیت ایجاد یک حوزه بسیار بزرگ و قوی و فرهنگسراهای بزرگ را دارد و برای برگزاری فعالیتهای مختلف فرهنگی آماده است.

وی یادآور شد: جامعه ای که در آن مهر و محبت وجود داشته باشد، جامعه ای آرام است و جامعه آرام بستری مناسب برای توسعه و فعالیتهای مختلف خواهد بود.

وی افزود: در جامعه پرکینه بسیاری از تلاشهای اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

شهردار دوگنبدان نیز در این دیدار بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات شهرستان گچساران عنوان کرد.

اردلان زینل زاده گفت: طی سالهای اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد شهر گچساران بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشته اند.

وی همچنین بافت فرسوده را یکی از مهمترین مشکلات شهری گچساران عنوان کرد و اظهار داشت: یک چهارم جمعیت شهر گچساران در این بافت سکونت دارند.

اعضای شورای این شهر نیز در این دیدار نیز به بیان برخی از مشکلات و ظرفیهای شهرستان گچساران پرداختند.