پایان رقابتهای روز نخست دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن کشور، گرامیداشت دهه مبارک فجر، صبح امروز در بخش بانوان آغاز شد. بانوان دوومیدانی کار در مواد ۶۰ متر پنجگانه، پرش سه گام مقدماتی، ۶۰ متر مقدماتی، پرتاب وزنه نهایی، پرش ارتفاع پنجگانه، ۶۰ متر نهایی، ۱۵۰۰ متر نهایی، پرتاب وزنه پنجگانه، پرش طول پنجگانه و ۸۰۰ متر پنجگانه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در برخی موارد با رکوردشکنی هایی نیز همراه بود.

ورزشکارانی که حد نصاب تعیین شده فدراسیون دو و میدانی را کسب کنند، می توانند در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا که از ۳۰ بهمن تا ۲اسفند در دوحه قطر برگزار می شود، شرکت کنند.

کوهکن قهرمان پرش سه گام شد

سمانه کوهکن از گلستان با ثبت رکورد ۱۱/۷۷متر به عنوان قهرمانی مسابقات پرش سه گام دست یافت.

ثریا قلیچ نیازی دیگر دونده گلستانی نیز با رکورد ۱۱/۴۵ متر جایگاه دوم را در این بخش به خود اختصاص داد.

رکورد مریم طوسی شکست

فرزانه فصیحی از اصفهان با ثبت ۷:۳۵ ثانیه رکورد ایران که از سال ۹۲ در اختیار مریم طوسی بود را شکست. رکورد طوسی در این ماده ۷:۴۳ ثانیه بود. فصیحی در حالی رکورد دوی ۶۰ متر بانوان کشور را ارتقا داد که فدراسیون دو و میدانی کشورمان حدنصاب ورودی مسابقات داخل سالن دوحه را ۷:۴۸ ثانیه در نظر گرفته بود. فصیحی علاوه براینکه جواز حضور در مسابقات دوحه را به دست آورد، با رکوردهای ورودی مسابقات جهانی نیز تنها دو صدم ثانیه فاصله دارد.

این دونده دوی ۶۰ متر در شرایطی که در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا این دو صدم را ارتقا دهد، به مسابقات قهرمانی جهان که اسفند ماه در آمریکا برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

همچنین در این ماده مریم طوسی از تهران با ثبت رکورد ۷:۵۷ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و الهام کاکلی از البرز با رکورد ۷:۶۷ ثانیه سوم شد.

فائزه نسایی از خراسان رضوی، حمیده اسماعیل نژاد از خراسان رضوی و غزاله مصطفی از البرز به ترتیب با رکورد ۷:۸۴ ثانیه، ۷:۸۸ ثانیه و ۸:۲۱ ثانیه در رده های چهارم تا ششم ایستادند.

رجبی با اختلاف زیاد قهرمان پرتاب وزنه شد

لیلا رجبی از بوشهر با ثبت رکورد ۱۶/۴۴ متر به مقام قهرمانی دست یافت.

خدیجه زارع از استان گلستان با ثبت رکورد ۱۱/۷۸ متر دوم شد و ثنا دادرس از تهران با رکورد ۱۰/۹۳ در جایگاه سوم قرار گرفت.

مهلا طبسی از خراسان رضوی، عارفه خورند از قزوین و نرگس حیدری از زنجان به ترتیب با ثبت رکوردهای ۱۰/۸۷، ۱۰/۱۲ و ۱۰/۰۹ متر در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

زهرا ملکی بر سکوی نخست ۱۵۰۰ متر ایستاد

زهرا ملکی از اردبیل با ثبت زمان ۵:۰۹:۹۹ دقیقه زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.

در این ماده سمیرا زمانی از همدان با زمان ۵:۱۱:۷۳ دقیقه و سمیرا خدا ترس از خراسان رضوی با زمان ۵:۱۳:۶۱ دقیقه در رده دوم و سوم ایستادند.

همچنین فاطمه محمدی از خراسان رضوی، ساناز پرهیزی و زینب منصوری از فارس به ترتیب با زمان های ۵:۱۴:۰۲، ۵:۱۵:۷۰ و ۵:۲۱:۱۶ دقیقه در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

توکلی قهرمان پنجگانه شد

سپیده توکلی در ماده پنجگانه مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان قهرمانی کشور با کسب امتیاز ۳۹۵۴ قهرمان شد و رکورد ایران در مسابقات داخل سالن در این ماده را ارتقا داد. پیش از این توکلی با امتیاز ۳۸۶۱ رکورددار این ماده بود.

به این ترتیب توکلی جواز حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا را به دست آورد.

در همین ماده سمیرا خجسته از خراسان رضوی با کسب ۲۷۱۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و غزل ماهانی از اصفهان با امتیاز ۲۵۷۵ سوم شد.

سهیلا حسنی از زنجان، زهرا رساء از کرمان و رعنا مغنی از سیستان و بلوچستان به ترتیب با امتیازهای ۲۲۷۱، ۲۰۲۳ و ۵۰۱ رتبه های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.