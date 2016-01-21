به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت مناطقی از استان لحج را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

این حملات که تعداد زیادی از آنها منطقه «القبیطه» را هدف قرار دادند به زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی منجر شد.

از سوی دیگر، مناطقی از استان های مختلف از جمله «صعده»، «صنعا» و «البیضا» نیز توسط جنگنده های سعودی بمباران شدند.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات تلافی جویانه خود به مواضع سعودی ها در مرزهای جیزان و نجران ادامه می دهند.