تنها دو روز با یکدیگر تمرین کردیم/ یکی از بزرگان آسیا را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد کرمی پس از پیروزی 3 بر یک تمیش مقابل استقلال در یک دیدار دوستانه که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد با بیان این مطلب افزود: دو تیم بازی خوبی را از خود ارائه دادند و ما توانستیم در یک بازی بهتر استقلال را شکست دهیم.

وی در پاسخ به این سوال است که شما دو روز دور هم جمع شدید و توانستید استقلال را شکست دهید، گفت: البته ما هر هفته یک بار اردویی برگزار می کنیم تا آماده باشیم ولی برای دیدار برابر استقلال تنها دو روز با یکدیگر تمرین کردیم و توانستیم مقابل یکی از تیم های بزرگ آسیایی پیروز شویم.

کرمی در پاسخ به این سوال که آیا سجاد شهباززاده هم در تیم ملی دانشجویان است یا خیر گفت: قرار بود که شهباززاده به ما بپیوندند اما شرایط پیش نیامد اما انشاءالله در یونیورسیاد آینده از این بازیکن استفاده خواهیم کرد.

سرمربی تیم دانشجویان در ادامه تاکید کرد: عالیشاه و طارمی هم دانشجو هستند و می توانند تیم ما را کمک کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تنها به دنبال بازیکنانی که در تهران هستند نیستیم و در سراسر کشور به دنبال بازیکنانی هستیم که دانشجو هستند و اگر شرایط حضور در تیم ملی دانشجویان را داشته باشند از آنها استفاده خواهیم کرد.

کرمی در پایان با ابراز رضایت از بازی بازیکنانش مقابل استقلال گفت: این بازی یک دیدار تدارکاتی بسیار خوب بود و ما توانستیم به نقاط قوت و ضعف تیممان پی ببریم.