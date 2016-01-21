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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

مدیرعامل سازمان آتش نشانی دزفول خبر داد:

پیرمرد دزفولی بر اثر نشت گاز شهری جان باخت

پیرمرد دزفولی بر اثر نشت گاز شهری جان باخت

دزفول - مدیرعامل سازمان آتش نشانی دزفول گفت: پیرمرد ۷۷ ساله دزفولی که تنها زندگی می کرد، براثر نشت گاز شهری جان باخت.

عبدالحسین معظم فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در یک تماس تلفنی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ این سازمان اطلاع داده شد. نیروهای عملیاتی آتش نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: امدادگران پس از ورود به خانه مذکور در یکی از مناطق شهر دزفول که توسط همسایگان و بستگان وی اطلاع داده شده بود،  با جسد مردی ۷۷ ساله که بر اثر نشت گاز شهری جان خود را از دست داد، مواجه شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول گفت: غیر استاندارد بودن اتصالات بخاری گازی، طولانی بودن شیلنگ گاز متصل به بخاری و نداشتن بست فلزی باعث جدا شدن شیلنگ از بخاری شده و این حادثه تلخ را رقم زده است.

معظم فر تصریح کرد: مطابق با نظر پزشکی قانونی علت مرگ این پیرمرد تنها بر اثر خفگی ناشی از نشت گاز شهری بود.

کد مطلب 3030444

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