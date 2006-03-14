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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

/ با اختصاص 25 ميليارد ريال اعتبار /

دومين مدرسه امداد و نجات كشور در بم احداث مي شود

دومين مدرسه امداد و نجات كشور در بم احداث مي شود

رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان بم با اشاره به احداث دومين مدرسه امداد و نجات كشور در بم ، گفت: صليب سرخ كشور ژاپن اين مدرسه را با اختصاص 25 ميليارد ريال اعتبار احداث مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس رضا اشك افزود: اين مدرسه در زميني به وسعت 10 هزار متر مربع و زيربناي 700 متر مربع با پيشرفت فيزيكي 20 درصد در حال ساخت است كه در شهريور 85 به بهره برداري مي رسد.

وي در مورد خصوصيات فيزيكي اين مركز آموزشي گفت: در اين مدرسه آموزش هاي عمومي امداد و نجات و آموزش كمك هاي اوليه و تخصصي به افراد داده خواهد شد.

اشك ، همچنين افزود: صليب سرخ كشور ونزوئلا نيز در حال ساخت مجتمع فرهنگي ورزشي با زيربناي 18 هزار متر مربع در شهر بم است.

به گفته وي ، اين مجموعه مجهز به سالن ورزشي، استخر سرپوشيده ، سالن سونا و تمامي امكانات ورزشي است كه صليب سرخ ونزوئلا 2 ميليون دلار صرف ساخت اين مجموعه خواهد كرد.

رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان بم در پايان گفت: ساخت اين مجموعه تاكنون 30 درصد پيشرفت داشته و قرار است تا اواخر سال 85 مورد بهره برداري قرار گيرد.

 

کد مطلب 303045

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