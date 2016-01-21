لزوم رفع قوانین دست و پاگیر از پیشروی فعالان اقتصادی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، معراج محرابی مراسم معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که امروز پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: هزار واحد صنعتی در این استان وجود دارد که ۴۰ درصد آنها به رکود گراییده است.
محرابی داشتن مرز مشترک با کشور عراق را امتیازی برای استان کرمانشاه دانست و افزود: کرمانشاه از مناطق حساس در دوران دفاع مقدس بود و در دوران سازندگی بیمورد بیتوجهی قرار گرفت.
وی تغییر مداوم مدیریت ارشد استان کرمانشاه را از دلایل رکود و نابسامانی اقتصادی در این استان دانست و گفت: تعویض استانداران طی سالهای اخیر آسیبهای زیادی به پیکره کرمانشاه وارد کرد که کمتر از پیامدهای ناگوار تحریمها نیست.
محرابی با انتقاد از نرخهای بالای بهره بانکی در کشور بیان کرد: بهرههای بانکی ۲۵ و ۲۷ درصد که بعضا به ۴۴ درصد نیز میرسد امکان فعالیت اقتصادی سودمند را محدود می کند و رشد اقتصادی تا سقف ۸ درصد را ناممکن میسازد این در حالیست که نرخ سود بانکی در کشورهای خاورمیانه ۵ درصد است.
این مسئول بر اصلاح سیستم بانکی موجود در کشور تاکید کرد و گفت: پسابرجام فضای حرکت اقتصادی را مهیا نموده اما باید بروکراسی و قوانین مزاحم را از پیشروی فعالان اقتصادی برداشت تا شاهد رونق و توسعه بخش اقتصاد باشیم.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آمار بیکاری در استان کرمانشاه را نگران کننده دانست و گفت: بیش از ۱۳۰ هزار جوان بیکار در این استان وجو دارد و تنها ۴۷ درصد جوانان اشتغال دارند.
محرابی تدوین برنامه مشخص و استراتژی موثر برای حرکت توسعهای استان کرمانشاه در کنار اجرای مگاپروژهها را ضروری دانست و گفت: با اجرای مگا پروژهها صنایع پایین دستی اشتغال نیز در استان به وجود میآید.
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