"تامين منابع انرژي" محور نشست امروز وزيران اقتصاد و انرژي اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل ، " مارتين بارتن اشتاين " وزير اقتصاد اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در اين باره اظهار داشت : چنانچه اتحاديه اروپا بتواند درباره تامين منابع انرژي خود موفق عمل كند، آنگاه به راحتي مي تواند اعلام بي نيازي كند.

وي در ادامه تمامي همتايان اروپايي خود را به افزايش سطح همكاري دعوت كرد تا بتوانند در نشست قريب الوقوع اعضاي اتحاديه اروپا در 23 و 24 مارس به نتيجه قابل قبولي دست يافته و پيرامون به اتخاذ تصميم مقتضي بپردازند .

كميسيون اروپا نيز در نظر دارد نظرات كارشناسي خود را در اين زمينه ارائه دهد .

در يكي از آخرين نشستهاي اتحاديه اروپا مقامات عضو بر لزوم تامين انرژي در راستاي توليد برق تاكيد كرده بودند.

چندي است كه تامين منابع انرژي به يكي از مسائل مهم در سطح اروپا تبديل شده است.