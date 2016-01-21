۵۱ درصد از صادرات امسال کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد روز پنجشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امسال ۱۴۶ میلیون دلار از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان صادر شده که این امر بر نقش راهبردی این دیار صحه می گذارد.

وی افزود: همچنین میزان واردات مرزی کشور نیز در این مدت ۹۱ میلیون دلار بوده که ۴۵ میلیون دلار آن از سیستان و بلوچستان انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش اثرگذار سیستان و بلوچستان بیان کرد: باید با برنامه ریزی مدون و تکمیل زیرساخت ها به بهترین شکل از ظرفیت سیستان و بلوچستان در توسعه صادرات ملی بهره ببریم.

وی افزود: با نگاهی ملی به سیستان و بلوچستان می توان از ظرفیت ها و فرصت های موجود در کشورهای همجوار آن بهترین بهره برداری را کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرد که بخشی خصوصی توانمند کشور با مشارکت هر چه بیشتر و در پناه راهبردها و برنامه‌های موثر، وارثان شایسته‌ میراث دیپلماسی سیاسی نظام باشند و پرچم اقتدار اقتصادی ایران را در کنار دیپلماسی پیروز سیاسی در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند.

افخمی‌راد گفت: فرجام شیرین برجام دستاورد تلاش خستگی‌ناپذیر ملت سرافرازی است که با هدایت رهبری فرزانه، مدیریت مدبرانه رئیس جمهور و با منطق و دیپلماسی هوشیارانه گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای، سایه شوم تحریم ناعادلانه را از اقتصاد ایران کنار زد، پس باید به بهترین شکل از این ظرفیت بهره برد.

سیستان و بلوچستان یک فرصت است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: سیستان و بلوچستان با داشتن ظرفیت هایی همچون مرزهای وسیع و منطقه آزاد و دریای عمان یک فرصت محسوب می شود و باید با نگاهی ملی از این ظرفیت بهره برد.

زهرا اربابی گفت: حال که در دوران پسا تحریم به سر می بریم، باید از فرصت پیش آمده برای توسعه روابط تجاری ایران با دیگر کشورهای به ویژه همسایگان خود بهره برد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی سیستان و بلوچستان گفت: اکنون وقت آن است که نگاه ملی به کمک معرفی داشته های این دیار بیاید، سیستان و بلوچستان می تواند مکان خوبی برای حضور هیات های تجار خارجی باشد و باید این امر در دستور کار قرار بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: طرح های زیر بنایی بسیاری برای توسعه صنعت در استان در حال اجرا است که از جمله آنها می توان به توسعه بندر و اسکله های چابهار، خط راه آهن جنوب به شمال، واحدهای پتروشیمی و کارهای اکتشافی معدن اشاره کرد که تحقق آن توسعه تجارت را در این دیار در پی خواهد داشت.

وی مرز را فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ملی و منطقه ای دانست و گفت: داشتن هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی و بیش از ۳۴۰ کیلومتر مرز دریایی خود فرصت بهینه ای که می توان برای بهره بری از آن نگاهی جامع محوری داشت.