دستگیری شیخ زکزاکی برنامه ریزی شده بود/انقلاب ایران الگوی نیجریه

به گزارش خبرنگار مهر، داماد شیخ زکزاکی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهدای نیجریه در محل مهدیه مشهد تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که حمله به منزل شیخ زکزاکی و دستگیری و یا شهادت شیخ زکزاکی و یاران ایشان حرکتی از پیش برنامه ریزی شده بود.

ابراهیم عقیل با اشاره به اینکه سلاح هایی که در حمله به منزل شیخ زکزاکی استفاده شده بود در جنگ با بوکوحرام هم از آن ها استفاده نشده بود، افزود: این اطلاعات را یکی از نظامیان نیجریه که در این حملات شرکت داشت در مصاحبه ای رادیویی اعلام کرد و این مسئله نشان می دهد که آن ها با تمام امکانات خود به منزل شیخ زکزاکی حمله کرده اند.

شیخ زکزاکی به تبعیت از انقلاب ایران حرکت خود را آغاز کرد

وی خاطرنشان کرد:‌ شیخ زکزاکی پس از ملاقات با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و با تاسی از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت اسلامی خود را در نیجریه آغاز کرد و دولت نیجریه بیش از ۳۰ سال است که می خواهند ایشان را به شهادت برسانند.

داماد شیخ زکزاکی ادامه داد: دولت نیجریه از دوران دانشجویی شیخ زکزاکی به دنبال ترور ایشان بود اما زنده ماندن شیخ زکزاکی در این حمله برای ما شبیه معجزه بود.

ابراهیم عقیل ابراز کرد: درباره سرنوشت شیخ زکزاکی گفته های بسیاری به گوش ما می رسد اما نمی توان همه آن ها را بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه عده ای در نزدیکی محل زندگی ما در نیجریه از این کشتار شیعیان ابراز خوشحالی کردند و از حمله نظامیان نیجریه حمایت می کردند، اظهار کرد:‌ در مقابل میلیون ها مومن حقیقی در کشورهای دنیا این واقعه را محکوم کردند و همانطور که پیامبر اکرم(ص) فرمودند مومنان همراه و همدل یکدیگرند ما نیز این همدلی را به خوبی درک کرده و از همه شما تشکر می کنیم.