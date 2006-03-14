بيشترين خسارت برگزاري نمايشگاه كتاب در مصلي متوجه ناشران خصوصي است





وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : وقتي كه هنوز مكان برگزاري نمايشگاه كتاب مشخص نيست و برنامه مشخصي در اين خصوص اعلام نشده است ، نبايد انتظار داشت كه ناشران با قاطعيت در مورد حضور در نمايشگاه اعلام نظر كنند .

مدير نشر قدياني در ادامه گفت : من هنوز تصميم نگرفته ام در نمايشگاه كتاب شركت كنم يا خير ، فرمي كه مقابل ماست مي گويد بخش ناشران داخلي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در مصلي تهران يا مكان ديگري برگزار خواهد شد و من دچار تريد شده ام كه آيا اين فرم را پر كنم يا نه ؛ اين كه هنوز مشخص نشده نمايشگاه كتاب در چه مكاني برگزار خواهد شد ، يكي از مهم ترين دلايل ترديد من است .

وي درباره شركت در نمايشگاه كتاب تصريح كرد : من در حال مطالعه و بررسي فرم ها ثبت نام از ناشران هستم ، زيرا در مورد مكان برگزاري نمايشگاه كتاب ابهام وجود دارد و مشخص نيست كه نمايشگاه در چه محلي برگزار مي شود .



عضو هيات مديره تعاوني ناشران در ادامه افزود : اگر مكان برگزاري نمايشگاه كتاب تهران مكان دائمي نمايشگاه هاي تهران باشد ، حتما در نمايشگاه شركت خواهم كرد ولي اگر قرار است در مصلي تهران برگزار شود قطعا حضور كمرنگ تري خواهم داشت .

عضو كميته اجرايي هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران ( 1384) ، در ادامه خاطر نشان كرد : ما مجبور به پرداخت هزينه اي بيشتر از سال قبل براي اجاره غرفه هستيم و مكان مذكور هم امكانات يك نمايشگاه را ندارد ، ناشران نمي توانند از مصلي تهران بهره اي مانند نمايشگاه كتاب تهران را ببرند و با اين هزينه هاي بالا و امكانات محدود مجبور هستيم كه حضور خود در نمايشگاه را كمتر كنيم .

وي در ادامه تصريح كرد : ناشران بخش خصوصي بيشترين خسارت را از برگزاري نمايشگاه كتاب در مصلي تهران خواهند برد .

قدياني با اشاره به احتمال شركت نكردن اتحاديه ناشران در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران افزود : ناشران با مطالعه تمام شرايط به اين كار دست مي زنند و بعيد است كه يك ناشر بدون مطالعه و بررسي شرايط مبهم كنوني دست به اين كار بزند .

وي در مورد خلع اتحاديه ناشران از امور اجرايي نوزدهمن نمايشگاه كتاب تهران گفت : وزارت ارشاد در اين خصوص چيزي نگفته است شايد اين مساله يكي از تبعات تغيير دولت باشد .

مدير نشر قدياني در پايان گفتگو با مهر ، افزود : من تاكنون در پنجاه نمايشگاه بين المللي كتاب در سراسر جهان شركت كرده ام ولي تاكنون با چنين چيزي برخورد نكرده ام و هميشه نمايشگاه هاي بين المللي به صورت متمركز برگزار مي شود و دوپاره كردن يك نمايشگاه بين المللي تاكنون بي سابقه بوده و اين پديده جديد است .