توسعه برند فرش دستباف تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق‌پرست عصر پنج شنبه در حاشیه دومین جلسه ستاد حمایت از صنعت فرش آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران گفت: در بهار آینده، تبریز میزبان شورای جهانی خواهد بود.

وی ضمن اشاره به روند انتخاب یک ساله تبریز به عنوان پایتخت فرش، از برگزاری شورای جهانی فرش دست بافت به میزبانی تبریز خبرداد و با بیان اینکه مایش آرسی کا با همکاری استانداری و مابقی اعضا در تبریز برگزار خواهد شد، ادامه داد: در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده و با نظر به یک ساله بودن انتخاب و معرفی تبریز به عنوان پایتخت فرش جهان؛ اعضای شورای جهانی صنایع دستی که در انتخاب و شناسایی این شهر، از تبریز بازدید کرده بودند و پتانسیل های تبریز را دیده بودند، این بار برای پایش این موضوع علاقه مند به حضور در تبریز و بررسی وضعیت این شهر هستند.

وی در همین راستا با بیان اینکه ما برای تمدید و حفظ این عنوان ما نیازمند تأیید مسوولان این شورای جهانی هستیم؛ ضمن اشاره به مشکلات زیست محیطی رنگرزی این صنعت ادامه داد: در سفر پیشین مسوولان جهانی شورای صنایع دستی نگرانی هایی در زمینه آلوده کردن محیط زیست توسط رنگرزان فرش وجود داشت. از این رو در سال آتی، باید ورود جدی در این زمینه داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به نبود فاضلاب در بازار تبریز و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت رنگرزان، این موضوع را یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان شورای جهانی گردشگری دانست و با تاکید بر حساس بودن این قضیه، بازماندن بازار تبریز در ایام نوروز و وجود نشریه تخصصی در صنعت فرش، ابراز داشت: به شکل عمده، هدف ما باز ماندن بازار تبریز حداقل تا ظهر در ایام نوروز است تا با باز بودن بازار بتوانیم حداقل استفاده از امکانات رفاهی و سیاحتی گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نماییم.

وی در همین راستا با تاکید بر توسعه برند فرش دستباف تبریز و استان، با بیا اینکه در کشورهای دیگر جهان مانند آلمان مجله‌هایی تخصصی در حوزه فرش هریس به چاپ رسیده و منتشر می‌شود، تصریح نمود: فرش دست بافت ما نشان دهنده هویت و شناسنامه ما، اهمیت فرش تبریز و استان ماست.

حق‌پرست در پایان با بیان اینکه برای راه اندازی یک چیز راکد و رونق دادن آن باید به آن صنعت و حرفه حرکت دهیم، با تاکید بر ضرورت و لزوم ایجاد موج بعد از برجام در حوزه صنعت فرش تبریز، ابراز داشت: در صنایع دستی تهران که فرش هم یکی از آن هاست، موجی ایجاد شده، اما این موج باید در حوزه فرش و دست بافته های تبریز هم اتفاق بیفتد. وی در این راستا ایجاد موج فروش فرش را از اهداف مسوولان ارشد استان در شرایط پسا تحریم دانست و با ارایه پیشنهادی چند افزود: ایجاد بازار فروش ویژه فرش در لاله پارک تبریز از جمله پیشنهادات ارایه شده برای خروج فرش تبریز از حالت رکودی و ایجاد حرکت جدی و موج‌وار در این صنعت است و ما در این زمینه برای شروع یک روند رو به رشد و جلو نیازمند برنامه‌ریزی هستیم.