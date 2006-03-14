مشكلات تشكلهاي غيردولتي زنان بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان اعلام كرد: در اين جلسه نماينده اي از شبكه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان گزارشي از وضعيت تشكلهاي غيردولتي زنان در 4 سال گذشته ارائه نمود.

بنابراين گزارش سازمانهاي غيردولتي عضو اين شبكه داراي اساسنامه و ساختار مدون بوده و خود را ملزم به رعايت مقررات، حفظ منافع ملي و ايجاد پشتوانه علمي در جهت اجراي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران مي دانند و با اعتقاد به كاهش تصدي گري دولت و لزوم بهره مندي بيشتر از ساختار و تشكيلات منعطف مردمي و غيردولتي در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و صنفي در زمينه هاي مختلف منشاء اثر و قداماتي بوده اند.

توجه به ارتقاء كيفي سازمانهاي غيردولتي، تقويت ارتباط و هماهنگي بين آنها ، شفاف سازي نحوه ارتباط و تعامل اين سازمانها با نهادهاي دولتي و تعيين حقوق و مسئوليت هاي متقابل آنها و نيز فراهم شدن زمينه حضور اين سازمان ها در مجامع و سازمان هاي بين المللي ، از جمله موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پيگيري آن توسط شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و مركز امور زنان و خانواده مورد تصويب قرار گرفت.