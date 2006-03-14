به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه در طول خط مشي هنري خود بارها براي دريافت جايزه اسكار نامزد شد و بازي هاي درخشاني را در فيلم هاي "قلب هاي تنها" محصول 1958، "فرودگاه" محصول 1970 و "خودي ها" محصول سال 1978 ارائه داد. از ديگر فيلم هاي مطرح استپليتون مي توان به آثاري چون "خداحافظ بريدي" و "معتاد عشق" اشاره كرد.



ايفاي نقش وي در آثار تلويزيوني در سال 1967 جايزه امي را براي مجموعه "در ميان راههاي بهشت" برايش به ارمغان آورد. او كه در يك خانواده ايرلندي كاتوليك به دنيا آمده بود پس از دوران دبيرستان خانه را ترك كرد و به نيويورك رفت. در آنجا تحصيلاتش را در رشته بازيگري در مدرسه هربرت برگوف شروع كرد و پس از آن در اكترز استوديو ادامه تحصيل داد. فعاليت در عرصه تئاتر، سرآغازي براي ورود وي به تلويزيون و سينما بود.



استپليتون كه در دنياي سينما به عنوان هنرپيشه اي متواضع و توانا شناخته مي شد، بر اثر بيماري ريوي مزمن درگذشت.