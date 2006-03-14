91 درصد حوادث كار در طول روز رخ مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد: 52 درصد از حوادث كار در نيمه اول سال جاري به دليل بي احتياطي و بي تجربگي بوده است و بر حسب توزيع سني ، بيشترين آمادر حادثه ديدگان ناشي از كار مربوط به گروه سني 25 تا 29 سال است.

حوادث ناشي از كار دركارگاههاي مشمول تامين اجتماعي در سراسر كشور در 6 ماهه اول سال 84 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 42/6 درصد رشد به 9 هزار و 317 مورد رسيد كه در مدت ياد شده بيشترين اين حوادث با 27/28 درصد مربوط به عضو پا و كمترين آن با حدود 29 درصد مربوط به عضو مغز اعلام شده است.

اين گزارش حاكي است در مدت ياد شده 4588 مورد از حوادث مربوط به عضو دست و انگشتان دست بوده است كه در مجموع 2/49 درصد حوادث ناشي از كار را شامل مي شود. همچنين بر اساس نوع جنسيت حادثه ديدگاه، 45/98 درصد را مردان و مابقي را زنان تشكيل داده است و بيش از 75 درصد از حادثه ديدگان متاهلين هستند.

بيش از 91 درصد از حوادث كار در طول روز و تنها 9 درصد اين حوادث در طول شب رخ داده است.

بر اساس اين گزارش تعداد روزهاي معالجه حادثه ديدگان كار به صورت سرپايي 354 هزار و 95 روز و براي بستري 30 هزار و 979 روز بوده است كه با توجه به اين ارقام هزينه هاي مستقيم وارد شده در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي قابل توجه بوده است.

مسئوليت پيگيري وضعيت ايمني كارگاه ها بر عهده وزارت كارو امور اجتماعي است و اين سازمان با بررسي وضعيت 9 هزار و 317 حادثه ديده، 33/91 درصد از اين افراد بهبودي كامل يافته اند و 2/8 درصد دچار از كار افتادگي كلي و جزيي شده و حدود 5/0 درصد از اين حوادث منجر به فوت و برقراري مستمري بازماندگان شده است.