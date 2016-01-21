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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۵۷

تاکید آلمان و لهستان بر لزوم حل بحران اوکراین

تاکید آلمان و لهستان بر لزوم حل بحران اوکراین

وزرای خارجه آلمان و لهستان در کنفرانس خبری مشترک بر لزوم ایجاد امنیت در شرق اروپا و حل بحران اوکراین تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان از آمادگی کشورش برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین و کمک به ایجاد ثبات در این کشور خبر داد.

وی اعلام کرد کشورش حاضر است برای پیشبرد مذاکرات صلح اوکراین تمام اقدامات لازم در تامین امنیت منطقه و اطمینان از اجرای معاهده مینسک را انجام دهد.

وزیر خارجه آلمان که در یک کنفرانس مشترک با همتای لهستانی خود در ورشو سخن می گفت حل بحران اوکراین را کلید امنیت در منطقه و اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. در این کنفرانس خبری ویتولد واچوفسکی وزیر خارجه لهستان نیز بر لزوم برقراری امنیت در شرق اوکراین و اروپا تاکید کرد.

وی حضور نیروهای ناتو در خاک لهستان برای تامین امنیت این کشور در مقابل روسیه را خواستار شد. واچوفسکی گفت: از زمان پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه لزوم حضور نیروهای ناتو در کشور ما احساس می شود.

کد مطلب 3030510

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