آلرژی غذایی خطر بروز افسردگی جوانان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان دانشگاه مک مستر کانادا نشان می دهد مادران دختران و پسران نوجوان مبتلا به آلرژی بیش از فرزندان شان مبتلا به مشکلات هیجانی و رفتاری نظیر افسردگی، اضطراب و اختلال بیش فعالی هستند، از اینرو توجه و تمرکز کمتری بر سایر وظایف و تکالیف خود دارند.

مارک فررو، استادیار دانشگاه مک مستر، در این باره می گوید: «کاملاً واضح و مشخص است که این مشکلات تنها محدود به یک مرحله نیست، نوجوانان مبتلا به آلرژی های غذایی بیشتر دارای مشکلات مرتبط با سلامت روانی تا بزرگسالی شان هستند.»

در این مطالعه که شامل ۱۳۰۰ کودک و نوجوان بود، محققان دریافتند در حدود یک سوم نوجوانان مبتلا به آلرژی های غذایی در مورد مشکلات هیجانی و رفتاری خود گزارش نمودند.

با این حال بیش از ۴۶ درصد از مادران این کودکان در مورد مشکلات خود در رویارویی با این کودکان گزارش کرده بودند. زمانیکه این نوجوانان در سن ۲۱ سالگی بودند، ۴۴ درصد از آنهایی که مبتلا به آلرژی غذایی بودند، مشکلات رفتاری و هیجانی خودشان را گزارش نمودند و نسبت به همسن و سالان خود که هیچ نوع آلرژی نداشتند، دو برابر بیشتر در معرض افسردگی قرار داشتند.