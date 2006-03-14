ويژه نامه نوروزي هفته نامه سينما منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر شماره 724 و 723 هفته نامه سينما ويزه نوروز سال 1385منتشر شد.
در اين شماره عناوين و مطالب ذيل وجود دارد: چهره هاي خبر ساز سال1384 ، يك سال سينماي ايران و جهان در 12 برداشت ، ناگفته هاي چهار ستاره اسكار ، برترين هاي سينماي هند در سالي كه گذشت ، عيد آن سالها از زبان مرتضي احمدي ، سعدي افشار و دهها بازيگر سينما و تلويزيون ، برنامه هاي نوروزي سينماو تلويزيون ، شگفتي هاي مراسم اسكار 2006.
ويژه نامه نوروزي هفته نامه سينما با معرفي چهره هاي خبر ساز سال 1384 منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري مهر شماره 724 و 723 هفته نامه سينما ويزه نوروز سال 1385منتشر شد.
کد مطلب 303055
نظر شما