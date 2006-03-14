  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

ويژه نامه نوروزي هفته نامه سينما منتشر شد

ويژه نامه نوروزي هفته نامه سينما منتشر شد

ويژه نامه نوروزي هفته نامه سينما با معرفي چهره هاي خبر ساز سال 1384 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر شماره 724 و 723 هفته نامه سينما ويزه نوروز سال 1385منتشر شد.
 در اين شماره عناوين و مطالب ذيل وجود دارد: چهره هاي خبر ساز سال1384 ، يك سال سينماي ايران و جهان در 12 برداشت ، ناگفته هاي چهار ستاره اسكار ، برترين هاي سينماي هند در سالي كه گذشت ، عيد آن سالها از زبان مرتضي احمدي ، سعدي افشار و دهها بازيگر سينما و تلويزيون ، برنامه هاي نوروزي سينماو تلويزيون ، شگفتي هاي مراسم اسكار 2006.

کد مطلب 303055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها